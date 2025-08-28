https://1prime.ru/20250828/kabmin-861357717.html
Кабмин обсудит изменения в законы о здравоохранении
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об образовании в Российской Федерации" для обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 69 и 79 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Законопроект направлен на обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.
Статьи 69 и 79 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" посвящены праву на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности и обязанностям медицинских организаций соответственно.
