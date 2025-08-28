Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит изменения в ФЗ "О ветеранах" - 28.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит изменения в ФЗ "О ветеранах"
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о внесении изменений в ФЗ "О ветеранах", предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых... | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о внесении изменений в ФЗ "О ветеранах", предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, заключавшим с октября 2022 года до сентября 2023 года соглашения с Минобороны России, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах". Законопроект предусматривает предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, заключавшим с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны России", - говорится в сообщении.
Кабмин обсудит изменения в ФЗ "О ветеранах"

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о внесении изменений в ФЗ "О ветеранах", предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, заключавшим с октября 2022 года до сентября 2023 года соглашения с Минобороны России, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах". Законопроект предусматривает предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, заключавшим с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны России", - говорится в сообщении.
 
