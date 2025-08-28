https://1prime.ru/20250828/kabmin-861357777.html

Кабмин обсудит изменения в ФЗ "О ветеранах"

Кабмин обсудит изменения в ФЗ "О ветеранах" - 28.08.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит изменения в ФЗ "О ветеранах"

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о внесении изменений в ФЗ "О ветеранах", предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T00:19+0300

2025-08-28T00:19+0300

2025-08-28T00:19+0300

общество

экономика

россия

рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861357777.jpg?1756329587

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о внесении изменений в ФЗ "О ветеранах", предусматривающих предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, заключавшим с октября 2022 года до сентября 2023 года соглашения с Минобороны России, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах". Законопроект предусматривает предоставление статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам специальной военной операции, заключавшим с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны России", - говорится в сообщении.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, минобороны рф