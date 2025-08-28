В Ташкенте планируют упразднить должность кассира в метро до конца года

https://1prime.ru/20250828/kassir-861384264.html
ТАШКЕНТ, 28 авг – ПРАЙМ. Должность кассира будет полностью упразднена в метрополитене в Ташкенте до конца 2025 года, на смену им придут банкоматы по оплате проезда, сообщает пресс-служба ГУП "Ташкентский метрополитен". По данным пресс-службы, в настоящее время в Ташкентском метрополитене существует более десяти видов оплаты проезда, в том числе устанавливаются банкоматы для приобретения билетов. "До конца текущего года планируется установка вышеупомянутых автоматизированных банкоматов на всех станциях метрополитена. В итоге в Ташкентском метрополитене отпадёт необходимость в должностях кассиров и старших кассиров, и данные должности будут полностью упразднены", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале метрополитена. В частности, в рамках первого этапа на основании установленных нормативно-правовых актов было сокращено 204 кассира. "Каждому работнику, должность которого подлежит сокращению, будет предложено участие в курсах профессиональной переподготовки, исходя из его желаний и возможностей", - добавили в пресс-службе. Таким образом, бывшие кассиры смогут перепрофилироваться в бухгалтеры, кондитеры, либо освоить швейное дело. Курсы переподготовки будет оплачивать метрополитен. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит около миллиона человек, что составляет порядка 40% от общего объема перевозок. Протяженность четырех линий с 50 станциями составляет более 70 километров.
