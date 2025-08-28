Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ташкенте планируют упразднить должность кассира в метро до конца года - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/kassir-861384264.html
В Ташкенте планируют упразднить должность кассира в метро до конца года
В Ташкенте планируют упразднить должность кассира в метро до конца года - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Ташкенте планируют упразднить должность кассира в метро до конца года
Должность кассира будет полностью упразднена в метрополитене в Ташкенте до конца 2025 года, на смену им придут банкоматы по оплате проезда, сообщает... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T13:55+0300
2025-08-28T13:55+0300
ташкент
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг – ПРАЙМ. Должность кассира будет полностью упразднена в метрополитене в Ташкенте до конца 2025 года, на смену им придут банкоматы по оплате проезда, сообщает пресс-служба ГУП "Ташкентский метрополитен". По данным пресс-службы, в настоящее время в Ташкентском метрополитене существует более десяти видов оплаты проезда, в том числе устанавливаются банкоматы для приобретения билетов. "До конца текущего года планируется установка вышеупомянутых автоматизированных банкоматов на всех станциях метрополитена. В итоге в Ташкентском метрополитене отпадёт необходимость в должностях кассиров и старших кассиров, и данные должности будут полностью упразднены", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале метрополитена. В частности, в рамках первого этапа на основании установленных нормативно-правовых актов было сокращено 204 кассира. "Каждому работнику, должность которого подлежит сокращению, будет предложено участие в курсах профессиональной переподготовки, исходя из его желаний и возможностей", - добавили в пресс-службе. Таким образом, бывшие кассиры смогут перепрофилироваться в бухгалтеры, кондитеры, либо освоить швейное дело. Курсы переподготовки будет оплачивать метрополитен. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит около миллиона человек, что составляет порядка 40% от общего объема перевозок. Протяженность четырех линий с 50 станциями составляет более 70 километров.
https://1prime.ru/20250820/eksport-860991266.html
ташкент
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ташкент, бизнес
Ташкент, Бизнес
13:55 28.08.2025
 
В Ташкенте планируют упразднить должность кассира в метро до конца года

В Ташкенте кассиров в метро заменят на банкоматы по оплате проезда до конца 2025 года

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 28 авг – ПРАЙМ. Должность кассира будет полностью упразднена в метрополитене в Ташкенте до конца 2025 года, на смену им придут банкоматы по оплате проезда, сообщает пресс-служба ГУП "Ташкентский метрополитен".
По данным пресс-службы, в настоящее время в Ташкентском метрополитене существует более десяти видов оплаты проезда, в том числе устанавливаются банкоматы для приобретения билетов.
"До конца текущего года планируется установка вышеупомянутых автоматизированных банкоматов на всех станциях метрополитена. В итоге в Ташкентском метрополитене отпадёт необходимость в должностях кассиров и старших кассиров, и данные должности будут полностью упразднены", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале метрополитена.
В частности, в рамках первого этапа на основании установленных нормативно-правовых актов было сокращено 204 кассира.
"Каждому работнику, должность которого подлежит сокращению, будет предложено участие в курсах профессиональной переподготовки, исходя из его желаний и возможностей", - добавили в пресс-службе.
Таким образом, бывшие кассиры смогут перепрофилироваться в бухгалтеры, кондитеры, либо освоить швейное дело. Курсы переподготовки будет оплачивать метрополитен.
Ежедневно метро в Ташкенте перевозит около миллиона человек, что составляет порядка 40% от общего объема перевозок. Протяженность четырех линий с 50 станциями составляет более 70 километров.
Рабочий в цехе завода по изготовлению гиперпрессованных строительных материалов - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Узбекистан рассчитывает на рост экспорта в Россию стройматериалов
20 августа, 16:49
 
ТашкентБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала