ГК "Титан" увеличила экспорт синтетического каучука
ГК "Титан" увеличила экспорт синтетического каучука - 28.08.2025, ПРАЙМ
ГК "Титан" увеличила экспорт синтетического каучука
Группа нефтехимических и агропромышленных компаний "Титан" по итогам прошлого полугодия увеличила экспорт синтетического каучука на 16% в годовом натуральном... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T15:44+0300
2025-08-28T15:44+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа нефтехимических и агропромышленных компаний "Титан" по итогам прошлого полугодия увеличила экспорт синтетического каучука на 16% в годовом натуральном выражении, до 21,9 тысячи тонн. "Группа компаний "Титан" по итогам первого полугодия 2025 года увеличила объем экспортных отгрузок синтетического каучука на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем поставок за рубеж достиг 21,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет роста этих поставок холдинг смог занять 26% в общем экспортном объеме российских производителей. А рост показателей обусловлен стратегическим фокусом ГК "Титан" на развитие международных продаж и выходом на новые рынки сбыта. Синтетический каучук используется для производства автомобильных шин, резинотехнических изделий, обуви, одежды и медицинских изделий. ГК "Титан" основана в 1989 году. Холдинг объединяет ряд нефтехимических (АО "Омский каучук", ООО "Титан-СМ", ООО "Титан-Полимер") и агропромышленных предприятий. Производит более 500 тысяч тонн продукции в год.
бизнес
Экономика, Бизнес
15:44 28.08.2025
 
ГК "Титан" увеличила экспорт синтетического каучука

ГК "Титан" в первом полугодии увеличил экспорт синтетического каучука на 16%

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа нефтехимических и агропромышленных компаний "Титан" по итогам прошлого полугодия увеличила экспорт синтетического каучука на 16% в годовом натуральном выражении, до 21,9 тысячи тонн.
"Группа компаний "Титан" по итогам первого полугодия 2025 года увеличила объем экспортных отгрузок синтетического каучука на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем поставок за рубеж достиг 21,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет роста этих поставок холдинг смог занять 26% в общем экспортном объеме российских производителей. А рост показателей обусловлен стратегическим фокусом ГК "Титан" на развитие международных продаж и выходом на новые рынки сбыта.
Синтетический каучук используется для производства автомобильных шин, резинотехнических изделий, обуви, одежды и медицинских изделий.
ГК "Титан" основана в 1989 году. Холдинг объединяет ряд нефтехимических (АО "Омский каучук", ООО "Титан-СМ", ООО "Титан-Полимер") и агропромышленных предприятий. Производит более 500 тысяч тонн продукции в год.
ЭкономикаБизнес
 
 
Заголовок открываемого материала