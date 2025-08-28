ГК "Титан" увеличила экспорт синтетического каучука

https://1prime.ru/20250828/kauchuk-861391823.html

экономика

бизнес

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Группа нефтехимических и агропромышленных компаний "Титан" по итогам прошлого полугодия увеличила экспорт синтетического каучука на 16% в годовом натуральном выражении, до 21,9 тысячи тонн. "Группа компаний "Титан" по итогам первого полугодия 2025 года увеличила объем экспортных отгрузок синтетического каучука на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем поставок за рубеж достиг 21,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет роста этих поставок холдинг смог занять 26% в общем экспортном объеме российских производителей. А рост показателей обусловлен стратегическим фокусом ГК "Титан" на развитие международных продаж и выходом на новые рынки сбыта. Синтетический каучук используется для производства автомобильных шин, резинотехнических изделий, обуви, одежды и медицинских изделий. ГК "Титан" основана в 1989 году. Холдинг объединяет ряд нефтехимических (АО "Омский каучук", ООО "Титан-СМ", ООО "Титан-Полимер") и агропромышленных предприятий. Производит более 500 тысяч тонн продукции в год.

