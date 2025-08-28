https://1prime.ru/20250828/khakery-861390348.html

Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая

Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая

2025-08-28T15:24+0300

ГААГА, 28 авг - ПРАЙМ. Нидерландские провайдеры подверглись кибератаке со стороны китайских хакеров Salt Typhoon, говорится в заявлении Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). "Нидерланды также стали мишенью глобальной кампании кибершпионажа со стороны китайской хакерской организации Salt Typhoon... Целью стали не крупные телекоммуникационные провайдеры, а более мелкие интернет-провайдеры и провайдеры хостинга", - говорится в сообщении, распространенном MIVD в четверг. Расследования Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) показали, что китайская хакерская организация имела доступ к маршрутизаторам, принадлежащим этим провайдерам. В то же время, как отмечается в сообщении, хакеры не смогли проникнуть во внутренние сети поставщиков услуг и, соответственно, не смогли похитить данные. По данным спецслужб, эта хакерская атака является "частью масштабной китайской кампании кибершпионажа, направленной против мирового телекоммуникационного сектора", которая была раскрыта в конце 2024 года. США тогда заявили, что эта кампания проводилась хакерской организацией Salt Typhoon, якобы спонсируемой властями Китая. США в середине января ввели санкции против одного юридического и одного физического лица из Китая за якобы участие в кибератаках на крупнейшие американские телекоммуникационные компании. Компания из Сычуани, против которой ввели санкции, якобы напрямую связана с группой хакеров Salt Typhoon, которые скомпрометировали сетевую инфраструктуру нескольких крупных американских компаний-поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг.

