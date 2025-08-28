Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/khakery-861390348.html
Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая
Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая - 28.08.2025, ПРАЙМ
Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая
Нидерландские провайдеры подверглись кибератаке со стороны китайских хакеров Salt Typhoon, говорится в заявлении Службы военной разведки и безопасности... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T15:24+0300
2025-08-28T15:24+0300
экономика
технологии
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg
ГААГА, 28 авг - ПРАЙМ. Нидерландские провайдеры подверглись кибератаке со стороны китайских хакеров Salt Typhoon, говорится в заявлении Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). "Нидерланды также стали мишенью глобальной кампании кибершпионажа со стороны китайской хакерской организации Salt Typhoon... Целью стали не крупные телекоммуникационные провайдеры, а более мелкие интернет-провайдеры и провайдеры хостинга", - говорится в сообщении, распространенном MIVD в четверг. Расследования Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) показали, что китайская хакерская организация имела доступ к маршрутизаторам, принадлежащим этим провайдерам. В то же время, как отмечается в сообщении, хакеры не смогли проникнуть во внутренние сети поставщиков услуг и, соответственно, не смогли похитить данные. По данным спецслужб, эта хакерская атака является "частью масштабной китайской кампании кибершпионажа, направленной против мирового телекоммуникационного сектора", которая была раскрыта в конце 2024 года. США тогда заявили, что эта кампания проводилась хакерской организацией Salt Typhoon, якобы спонсируемой властями Китая. США в середине января ввели санкции против одного юридического и одного физического лица из Китая за якобы участие в кибератаках на крупнейшие американские телекоммуникационные компании. Компания из Сычуани, против которой ввели санкции, якобы напрямую связана с группой хакеров Salt Typhoon, которые скомпрометировали сетевую инфраструктуру нескольких крупных американских компаний-поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг.
https://1prime.ru/20250603/khakery-858151954.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_9296177824e1f5c0761fb9694f422a56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, китай
Экономика, Технологии, США, КИТАЙ
15:24 28.08.2025
 
Нидерландские провайдеры подверглись атаке хакеров из Китая

MIVD: Нидерланды подверглись кибератаке со стороны хакеров Salt Typhoon

© CC BY 2.0 / E. DronkertФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© CC BY 2.0 / E. Dronkert
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 28 авг - ПРАЙМ. Нидерландские провайдеры подверглись кибератаке со стороны китайских хакеров Salt Typhoon, говорится в заявлении Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).
"Нидерланды также стали мишенью глобальной кампании кибершпионажа со стороны китайской хакерской организации Salt Typhoon... Целью стали не крупные телекоммуникационные провайдеры, а более мелкие интернет-провайдеры и провайдеры хостинга", - говорится в сообщении, распространенном MIVD в четверг.
Расследования Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) показали, что китайская хакерская организация имела доступ к маршрутизаторам, принадлежащим этим провайдерам.
В то же время, как отмечается в сообщении, хакеры не смогли проникнуть во внутренние сети поставщиков услуг и, соответственно, не смогли похитить данные.
По данным спецслужб, эта хакерская атака является "частью масштабной китайской кампании кибершпионажа, направленной против мирового телекоммуникационного сектора", которая была раскрыта в конце 2024 года. США тогда заявили, что эта кампания проводилась хакерской организацией Salt Typhoon, якобы спонсируемой властями Китая.
США в середине января ввели санкции против одного юридического и одного физического лица из Китая за якобы участие в кибератаках на крупнейшие американские телекоммуникационные компании. Компания из Сычуани, против которой ввели санкции, якобы напрямую связана с группой хакеров Salt Typhoon, которые скомпрометировали сетевую инфраструктуру нескольких крупных американских компаний-поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг.
Глобальная атака вируса-вымогателя - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Хакеры украли данные клиентов ювелирного дома Cartier
3 июня, 11:16
 
ЭкономикаТехнологииСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала