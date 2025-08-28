Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/kitay-861373028.html
В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин
В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин
Визит Владимира Путина в Пекин демонстрирует высокий уровень взаимодействия между Россией и Китаем, отметил помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй, его | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:04+0300
2025-08-28T11:04+0300
россия
китай
пекин
мировая экономика
владимир путин
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Пекин демонстрирует высокий уровень взаимодействия между Россией и Китаем, отметил помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй, его слова приводит Sky News.&quot;Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне&quot;, — сказал Хун Лэй, отвечая на вопрос о значении визита российского президента.На следующей неделе Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. В рамках поездки запланированы крупные переговоры делегаций России и Китая, сообщают "Вести", ссылаясь на Павла Зарубина, автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Саммит Шанхайской организации сотрудничества намечен в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В Китае 3 сентября пройдет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне. Ожидается участие иностранных лидеров.
https://1prime.ru/20250828/peskov-861368576.html
https://1prime.ru/20250828/putin-861366234.html
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_94bdfba9937770c20c9529044fdf602e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, пекин, мировая экономика, владимир путин, "веди"
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Мировая экономика, Владимир Путин, "Веди"
11:04 28.08.2025
 
В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин

МИД Китая: визит Путина в Пекин показывает высокий уровень отношений РФ и КНР

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Пекин демонстрирует высокий уровень взаимодействия между Россией и Китаем, отметил помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй, его слова приводит Sky News.

"Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", — сказал Хун Лэй, отвечая на вопрос о значении визита российского президента.

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Песков ответил на вопрос о съемках фильма с Джудом Лоу про Путина
09:29
На следующей неделе Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. В рамках поездки запланированы крупные переговоры делегаций России и Китая, сообщают "Вести", ссылаясь на Павла Зарубина, автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Саммит Шанхайской организации сотрудничества намечен в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В Китае 3 сентября пройдет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне. Ожидается участие иностранных лидеров.
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина
08:43
 
РОССИЯКИТАЙПекинМировая экономикаВладимир Путин"Веди"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала