В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин

2025-08-28T11:04+0300

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Пекин демонстрирует высокий уровень взаимодействия между Россией и Китаем, отметил помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй, его слова приводит Sky News."Участие президента России в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", — сказал Хун Лэй, отвечая на вопрос о значении визита российского президента.На следующей неделе Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. В рамках поездки запланированы крупные переговоры делегаций России и Китая, сообщают "Вести", ссылаясь на Павла Зарубина, автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Саммит Шанхайской организации сотрудничества намечен в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В Китае 3 сентября пройдет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченный к 80-летию победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне. Ожидается участие иностранных лидеров.

2025

