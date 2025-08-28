Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Победителей в торговой войне с США не будет, заявил посол - 28.08.2025
Победителей в торговой войне с США не будет, заявил посол
Победителей в торговой войне с США не будет, заявил посол - 28.08.2025, ПРАЙМ
Победителей в торговой войне с США не будет, заявил посол
Китай рассчитывает уменьшить недопонимание с США, в торговой войне не будет победителей, заявил посол КНР в Турции Цзян Сюэбин. | 28.08.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Китай рассчитывает уменьшить недопонимание с США, в торговой войне не будет победителей, заявил посол КНР в Турции Цзян Сюэбин. "Позиция Китая в отношении торгово-экономических отношений между Китаем и США последовательна и ясна. Суть торгово-экономических отношений между Китаем и США заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. В торговой войне и войне тарифов нет победителя. Диалог и сотрудничество - единственный правильный выбор", - приводит слова дипломата газета Ekonomim. Посол напомнил, что ранее Китай и США договорились продолжить приостановку действия тарифов в 24% с 12 августа. "В целях обеспечения стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений мы надеемся, что американская сторона вместе с китайской стороной будут укреплять консенсус, уменьшать недопонимание и укреплять сотрудничество посредством диалога и общения на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды в свете важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе телефонного разговора 5 июня", - сказал дипломат. Китай и США находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
Победителей в торговой войне с США не будет, заявил посол

Посол КНР в Турции Цзян Сюэбин: победителей в торговой войне с США не будет

АНКАРА, 28 авг - ПРАЙМ. Китай рассчитывает уменьшить недопонимание с США, в торговой войне не будет победителей, заявил посол КНР в Турции Цзян Сюэбин.
"Позиция Китая в отношении торгово-экономических отношений между Китаем и США последовательна и ясна. Суть торгово-экономических отношений между Китаем и США заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. В торговой войне и войне тарифов нет победителя. Диалог и сотрудничество - единственный правильный выбор", - приводит слова дипломата газета Ekonomim.
Посол напомнил, что ранее Китай и США договорились продолжить приостановку действия тарифов в 24% с 12 августа.
"В целях обеспечения стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений мы надеемся, что американская сторона вместе с китайской стороной будут укреплять консенсус, уменьшать недопонимание и укреплять сотрудничество посредством диалога и общения на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды в свете важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе телефонного разговора 5 июня", - сказал дипломат.
Китай и США находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
Китай побеждает в торговой войне с США, пишут СМИ
4 августа, 22:13
