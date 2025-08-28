https://1prime.ru/20250828/kitay-861406496.html
Представителей Запада не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Представители США и стран Западной Европы не ожидаются на военном параде в Пекине, передает Sky News."На параде не будет представителей из США или Западной Европы", — сообщает издание.Ранее стало известно, что в числе приглашенных на парад значатся президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также представители 24 других стран.Российский президент планирует присутствовать на военном параде, который состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Кроме того, с 31 августа по 1 сентября Путин будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
