Представителей Запада не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ - 28.08.2025
Представителей Запада не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
Представителей Запада не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ - 28.08.2025, ПРАЙМ
Представителей Запада не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
Представители США и стран Западной Европы не ожидаются на военном параде в Пекине, передает Sky News. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T19:50+0300
2025-08-28T19:50+0300
сша
пекин
запад
владимир путин
ким чен ын
sky news
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Представители США и стран Западной Европы не ожидаются на военном параде в Пекине, передает Sky News."На параде не будет представителей из США или Западной Европы", — сообщает издание.Ранее стало известно, что в числе приглашенных на парад значатся президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также представители 24 других стран.Российский президент планирует присутствовать на военном параде, который состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Кроме того, с 31 августа по 1 сентября Путин будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
сша
пекин
запад
сша, пекин, запад, владимир путин, ким чен ын, sky news
США, Пекин, ЗАПАД, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Sky News
19:50 28.08.2025
 
Представителей Запада не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ

Sky News: западных стран не будет на параде в Китае

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Представители США и стран Западной Европы не ожидаются на военном параде в Пекине, передает Sky News.
"На параде не будет представителей из США или Западной Европы", — сообщает издание.
В Китае рассказали о значении визита Путина в Пекин
11:04
Ранее стало известно, что в числе приглашенных на парад значатся президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также представители 24 других стран.
Российский президент планирует присутствовать на военном параде, который состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Кроме того, с 31 августа по 1 сентября Путин будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
США Пекин ЗАПАД Владимир Путин Ким Чен Ын Sky News
 
 
