Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве - 28.08.2025
Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве
Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве - 28.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве
Минвостокразвития России и минсельхоз Китая разработали меморандум о взаимопонимании ведения совместных проектов в области сельского хозяйства на Дальнем... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T18:05+0300
2025-08-28T18:05+0300
сельское хозяйство
россия
китай
дальний восток
владимир путин
минвостокразвития
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Минвостокразвития России и минсельхоз Китая разработали меморандум о взаимопонимании ведения совместных проектов в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке, документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в КНР президента России Владимира Путина, сообщили в российском министерстве. Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев обсудил с заместителем министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжили перспективы совместных аграрных проектов на Дальнем Востоке, говорится в Telegram-канале российского ведомства. Отмечается, что среди ключевых вопросов переговоров – партнерство с китайскими инвесторами на базе Международной территории опережающего развития (МТОР), создание на Дальнем Востоке российско-китайских демонстрационных зон сельхозсотрудничества. "Минвостокразвития вместе с минсельхозом Китая также разработан меморандум о взаимопонимании. Его цель – совместные проекты в области сельского хозяйства, повышение эффективности инвестиций и внедрение передовых и инновационных сельхозтехнологий на Дальнем Востоке. Документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в Китай президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении. По информации Алтабаева, сотрудничество с Китаем по развитию аграрных проектов - одно из приоритетных направлений работы Минвостокразвития. "Сегодня объем торговли сельхозтоварами между регионами Дальнего Востока и КНР составляет около 15% от общего товарооборота. При этом экспорт продукции российских предприятий занимает более 80%. В ближайшее время вместе с министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая и инвесторами мы приступим к разработке межправительственного соглашения о создании на Дальнем Востоке МТОР. Резидентам будет предоставлена инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, режим конфиденциальности, возможность открытия филиалов для иностранных банков. Заключение этого соглашения позволит в разы увеличить поставки российской экологически чистой сельхозпродукции в КНР", - приводятся в сообщении слова Алтабаева. Согласно данным Минвостокразвития, в настоящее время в префрежимах на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется 29 аграрных проектов с объемом инвестиций более 33 миллиардов рублей.
китай
дальний восток
сельское хозяйство, россия, китай, дальний восток, владимир путин, минвостокразвития, мировая экономика
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, Владимир Путин, Минвостокразвития, Мировая экономика
18:05 28.08.2025
 
Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Минвостокразвития РФ и Минсельхоз КНР разработали меморандум о развитии аграрных проектов

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Минвостокразвития России и минсельхоз Китая разработали меморандум о взаимопонимании ведения совместных проектов в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке, документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в КНР президента России Владимира Путина, сообщили в российском министерстве.
Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев обсудил с заместителем министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжили перспективы совместных аграрных проектов на Дальнем Востоке, говорится в Telegram-канале российского ведомства. Отмечается, что среди ключевых вопросов переговоров – партнерство с китайскими инвесторами на базе Международной территории опережающего развития (МТОР), создание на Дальнем Востоке российско-китайских демонстрационных зон сельхозсотрудничества.
"Минвостокразвития вместе с минсельхозом Китая также разработан меморандум о взаимопонимании. Его цель – совместные проекты в области сельского хозяйства, повышение эффективности инвестиций и внедрение передовых и инновационных сельхозтехнологий на Дальнем Востоке. Документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в Китай президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
По информации Алтабаева, сотрудничество с Китаем по развитию аграрных проектов - одно из приоритетных направлений работы Минвостокразвития.
"Сегодня объем торговли сельхозтоварами между регионами Дальнего Востока и КНР составляет около 15% от общего товарооборота. При этом экспорт продукции российских предприятий занимает более 80%. В ближайшее время вместе с министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая и инвесторами мы приступим к разработке межправительственного соглашения о создании на Дальнем Востоке МТОР. Резидентам будет предоставлена инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, режим конфиденциальности, возможность открытия филиалов для иностранных банков. Заключение этого соглашения позволит в разы увеличить поставки российской экологически чистой сельхозпродукции в КНР", - приводятся в сообщении слова Алтабаева.
Согласно данным Минвостокразвития, в настоящее время в префрежимах на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется 29 аграрных проектов с объемом инвестиций более 33 миллиардов рублей.
Сельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙДальний ВостокВладимир ПутинМинвостокразвитияМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала