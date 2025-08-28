https://1prime.ru/20250828/kitaya-861400235.html

Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве - 28.08.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай разработали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Минвостокразвития России и минсельхоз Китая разработали меморандум о взаимопонимании ведения совместных проектов в области сельского хозяйства на Дальнем... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T18:05+0300

2025-08-28T18:05+0300

2025-08-28T18:05+0300

сельское хозяйство

россия

китай

дальний восток

владимир путин

минвостокразвития

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Минвостокразвития России и минсельхоз Китая разработали меморандум о взаимопонимании ведения совместных проектов в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке, документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в КНР президента России Владимира Путина, сообщили в российском министерстве. Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев обсудил с заместителем министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжили перспективы совместных аграрных проектов на Дальнем Востоке, говорится в Telegram-канале российского ведомства. Отмечается, что среди ключевых вопросов переговоров – партнерство с китайскими инвесторами на базе Международной территории опережающего развития (МТОР), создание на Дальнем Востоке российско-китайских демонстрационных зон сельхозсотрудничества. "Минвостокразвития вместе с минсельхозом Китая также разработан меморандум о взаимопонимании. Его цель – совместные проекты в области сельского хозяйства, повышение эффективности инвестиций и внедрение передовых и инновационных сельхозтехнологий на Дальнем Востоке. Документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в Китай президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении. По информации Алтабаева, сотрудничество с Китаем по развитию аграрных проектов - одно из приоритетных направлений работы Минвостокразвития. "Сегодня объем торговли сельхозтоварами между регионами Дальнего Востока и КНР составляет около 15% от общего товарооборота. При этом экспорт продукции российских предприятий занимает более 80%. В ближайшее время вместе с министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая и инвесторами мы приступим к разработке межправительственного соглашения о создании на Дальнем Востоке МТОР. Резидентам будет предоставлена инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, режим конфиденциальности, возможность открытия филиалов для иностранных банков. Заключение этого соглашения позволит в разы увеличить поставки российской экологически чистой сельхозпродукции в КНР", - приводятся в сообщении слова Алтабаева. Согласно данным Минвостокразвития, в настоящее время в префрежимах на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется 29 аграрных проектов с объемом инвестиций более 33 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861289212.html

китай

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, дальний восток, владимир путин, минвостокразвития, мировая экономика