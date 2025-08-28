https://1prime.ru/20250828/konflikt-861363575.html

Советник Трампа назвал конфликт на Украине "войной Моди"

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро назвал украинский конфликт "войной" премьер-министра Индии Нарендры Моди в связи с тем, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть. В интервью телеканалу Bloomberg TV он выступил с утверждением, что Индия, закупая российскую нефть "со скидкой", помогает России и вредит США, которым приходится финансировать Украину. "Все в Америке проигрывают от того, что делает Индия. Потребители, предприятия, работники проигрывают, потому что высокие пошлины Индии стоят нам и рабочих мест, и заводов, и дохода, и высоких зарплат. И налогоплательщики проигрывают, потому что должны финансировать войну Моди", - заявил Наварро в интервью. По его словам, путь к миру якобы "частично лежит через Нью-Дели". Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.

