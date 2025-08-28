Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит иск о конфискации имущества генерала Кузнецова - 28.08.2025
Суд рассмотрит иск о конфискации имущества генерала Кузнецова
Суд рассмотрит иск о конфискации имущества генерала Кузнецова - 28.08.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск о конфискации имущества генерала Кузнецова
Хамовнический суд Москвы 18 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T09:35+0300
2025-08-28T09:35+0300
общество
россия
москва
юрий кузнецов
ск рф
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы 18 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
москва
общество, россия, москва, юрий кузнецов, ск рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Юрий Кузнецов, СК РФ
09:35 28.08.2025
 
Суд рассмотрит иск о конфискации имущества генерала Кузнецова

Суд 18 сентября начнет рассмотрение иска о конфискации имущества генерала Кузнецова

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы 18 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде.
Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
ОбществоРОССИЯМОСКВАЮрий КузнецовСК РФ
 
 
