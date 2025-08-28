https://1prime.ru/20250828/kuznetsov-861369494.html

Суд рассмотрит иск о конфискации имущества генерала Кузнецова

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы 18 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.

