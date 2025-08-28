https://1prime.ru/20250828/labubu-861388734.html

Создатель Лабубу вошел в топ-100 богатейших людей мира

экономика

бизнес

финансы

oracle

meta

nvidia

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Владелец китайской сети магазинов игрушек Pop Mart, производителя игрушек Лабубу, Ван Нин (Wang Ning) вошел в десятку наиболее разбогатевших бизнесменов с начала года, увеличив свое состояние на 18,8 миллиарда долларов, или на 247%, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). По данным рейтинга, его состояние оценивается в 26,5 миллиарда долларов - таким образом, Ван Нин занимает 85-е место в списке миллиардеров и 9-е место как наиболее разбогатевший бизнесмен с начала года. Больше всех свое состояние за этот срок увеличил сооснователь Oracle Ларри Эллисон - на 96,4 миллиарда, до 289 миллиардов долларов, он занимает второе место в списке миллиардеров. За ним следует основатель Meta* Марк Цукерберг, который стал богаче на 55,2 миллиарда долларов, его капитал достиг 262 миллиардов, он стал третьим в списке. А третий по приросту богатства с начала года - глава американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг, его состояние выросло на 43,6 миллиарда долларов, до 158 миллиардов, он занимает девятое место в списке миллиардеров. При этом основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос не вошел в десятку по динамике - с начала года он увеличил свое состояние только на 11,6 миллиарда долларов. Состояние Безоса составляет при этом 250 миллиардов долларов, он занимает четвертое место в списке богачей. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.*компания запрещена в РФ как экстремистская.

