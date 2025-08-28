Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина - 28.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина - 28.08.2025, ПРАЙМ
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина
Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина. | 28.08.2025, ПРАЙМ
политика
общество
иосиф сталин
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина. "(Это) неправильное мнение", - сказал Джугашвили РИА Новости. Он также считает, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены. Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.
общество , иосиф сталин
Политика, Общество , Иосиф Сталин
08:20 28.08.2025
 
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина

Правнук Сталина Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении Ленина

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина.
"(Это) неправильное мнение", - сказал Джугашвили РИА Новости.
Он также считает, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены.
Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.
ПолитикаОбществоИосиф Сталин
 
 
Заголовок открываемого материала