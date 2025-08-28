https://1prime.ru/20250828/lenin-861364926.html
Правнук Сталина оценил идею захоронения Ленина
2025-08-28T08:20+0300
2025-08-28T08:20+0300
2025-08-28T08:20+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал неправильной идею о захоронении основателя советского государства Владимира Ленина. "(Это) неправильное мнение", - сказал Джугашвили РИА Новости. Он также считает, что не нужно хоронить Ленина, как Сталина, у Кремлевской стены. Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день. Вопрос о захоронении тела Ленина постоянно поднимают и политики, и общественные деятели.
