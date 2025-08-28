https://1prime.ru/20250828/makron-861373162.html

Во Франции раскрыли, что Макрон хочет сделать против России

Французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить достижение соглашения между Россией и США по вопросу Украины, сообщает... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T11:10+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

франция

эммануэль макрон

сергей лавров

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить достижение соглашения между Россией и США по вопросу Украины, сообщает портал AgoraVox."Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск, — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку", — отмечается в статье.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в интервью Павлу Зарубину высказал мнение, что Макрону, возможно, бывает неловко из-за своих резких заявлений в адрес России.В разговоре с телеканалами TF1 и LCI президент Франции подчеркнул, что Россия, по его мнению, стала якобы дестабилизирующей силой и угрозой для Европы. Он заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать, что страна станет открытым, мирным и демократическим государством, из-за "глубоко укоренившихся советских традиций", которые мешают этому.

украина

сша

франция

