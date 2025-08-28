Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что Макрон хочет сделать против России - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/makron-861373162.html
Во Франции раскрыли, что Макрон хочет сделать против России
Во Франции раскрыли, что Макрон хочет сделать против России - 28.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, что Макрон хочет сделать против России
Французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить достижение соглашения между Россией и США по вопросу Украины, сообщает... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T11:10+0300
2025-08-28T11:11+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить достижение соглашения между Россией и США по вопросу Украины, сообщает портал AgoraVox.&quot;Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск, — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку&quot;, — отмечается в статье.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в интервью Павлу Зарубину высказал мнение, что Макрону, возможно, бывает неловко из-за своих резких заявлений в адрес России.В разговоре с телеканалами TF1 и LCI президент Франции подчеркнул, что Россия, по его мнению, стала якобы дестабилизирующей силой и угрозой для Европы. Он заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать, что страна станет открытым, мирным и демократическим государством, из-за "глубоко укоренившихся советских традиций", которые мешают этому.
https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html
украина
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, франция, эммануэль макрон, сергей лавров
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
11:10 28.08.2025 (обновлено: 11:11 28.08.2025)
 
Во Франции раскрыли, что Макрон хочет сделать против России

AgoraVox: Макрон хочет сорвать мирную сделку между Россией и США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить достижение соглашения между Россией и США по вопросу Украины, сообщает портал AgoraVox.

"Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск, — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку", — отмечается в статье.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в интервью Павлу Зарубину высказал мнение, что Макрону, возможно, бывает неловко из-за своих резких заявлений в адрес России.
В разговоре с телеканалами TF1 и LCI президент Франции подчеркнул, что Россия, по его мнению, стала якобы дестабилизирующей силой и угрозой для Европы. Он заявил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать, что страна станет открытым, мирным и демократическим государством, из-за "глубоко укоренившихся советских традиций", которые мешают этому.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
23 августа, 23:31
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАФРАНЦИЯЭммануэль МакронСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала