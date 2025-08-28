https://1prime.ru/20250828/marshrut-861359775.html

Назван самый популярный у россиян автобусный маршрут

Назван самый популярный у россиян автобусный маршрут - 28.08.2025, ПРАЙМ

Назван самый популярный у россиян автобусный маршрут

Автобусный маршрут из Ростова-на-Дону до Москвы оказался самым популярным у россиян этим летом, выяснили для РИА Новости в сервисе для планирования путешествий... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T05:17+0300

2025-08-28T05:17+0300

2025-08-28T05:25+0300

бизнес

туризм

россия

москва

санкт-петербург

краснодар

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359775.jpg?1756347933

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Автобусный маршрут из Ростова-на-Дону до Москвы оказался самым популярным у россиян этим летом, выяснили для РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Россияне этим летом чаще всего путешествовали на автобусах из Ростова-на-Дону в Москву: на маршрут пришлось 1,8% от общего количества оформленных заказов", - говорится в исследовании на основе бронирований на платформе билетов на автобусы в период с июня по август. На втором месте по востребованности оказался маршрут из Санкт-Петербурга в Москву, а на третьем - путь из столицы в Ростов-на-Дону. Кроме того, был большой спрос на автобус из Москвы в Санкт-Петербург и в Краснодар (по 1,4%), из Пскова в Санкт-Петербург (1,3%) и обратно (1,2%). Также россияне часто путешествовали из Краснодара в Москву (1,1%), из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и обратно (1%). Заметно чаще этим летом путешественники покупали билеты на автобусы из Москвы в Элисту: спрос вырос более чем в 11 раз. Также увеличилась популярность маршрутов Астрахань - Москва (рост в 3,3 раза) и Набережные Челны - Казань (рост в 3,2 раза). Активнее пользовались автобусным сообщением и жители Крыма: спрос на билеты из Севастополя в Краснодар вырос в 2,8 раза, в Сочи - в 2,1 раза, а из Симферополя в Краснодар - в 2,4 раза.

москва

санкт-петербург

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, краснодар, onetwotrip