"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную, сообщила компания. "Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка нашей основной продукции, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте... В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - говорится в релизе. Отмечается, что в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. "В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику. Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей", - добавляется в сообщении.
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции
"Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную, сообщила компания.
"Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка нашей основной продукции, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте... В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - говорится в релизе.
Отмечается, что в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением.
"В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику. Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей", - добавляется в сообщении.
