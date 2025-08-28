https://1prime.ru/20250828/mechel-861379373.html

"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции

экономика

бизнес

промышленность

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную, сообщила компания. "Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка нашей основной продукции, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте... В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - говорится в релизе. Отмечается, что в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. "В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику. Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей", - добавляется в сообщении.

