Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/mechel-861379373.html
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции - 28.08.2025, ПРАЙМ
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции
"Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную, сообщила компания. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T12:22+0300
2025-08-28T12:22+0300
экономика
бизнес
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76299/97/762999775_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_73df7bf22fe02d71df05992322a38303.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную, сообщила компания. "Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка нашей основной продукции, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте... В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - говорится в релизе. Отмечается, что в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. "В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику. Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250828/ugol-861375280.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76299/97/762999775_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_77fe0fb39ff17e2ffecf4fbb44bdfcd7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность
Экономика, Бизнес, Промышленность
12:22 28.08.2025
 
"Мечел" решил приостановить производство нерентабельных видов продукции

"Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции

© Фото : En+ Group Добыча угля на Черемховском разрезе компании "Востсибуголь"
Добыча угля на Черемховском разрезе компании Востсибуголь - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© Фото : En+ Group
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Мечел" принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную, сообщила компания.
"Основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка нашей основной продукции, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте... В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - говорится в релизе.
Отмечается, что в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением.
"В течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику. Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей", - добавляется в сообщении.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
11:34
 
ЭкономикаБизнесПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала