Стоимость меди снижается перед статистикой из США
Стоимость меди снижается перед статистикой из США - 28.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается перед статистикой из США
Цена на медь в четверг утром уменьшается, рынки ждут статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T09:09+0300
2025-08-28T09:09+0300
2025-08-28T09:09+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром уменьшается, рынки ждут статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,18%, до 4,4875 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83%, до 9 755,5 доллара, алюминия - на 1,35%, до 2 602,5 доллара, стоимость цинка - на 1,85%, до 2 761,5 доллара. Позднее в четверг будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика из США может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны цены сырьевых товаров, в том числе меди.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром уменьшается, рынки ждут статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,18%, до 4,4875 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83%, до 9 755,5 доллара, алюминия - на 1,35%, до 2 602,5 доллара, стоимость цинка - на 1,85%, до 2 761,5 доллара.
Позднее в четверг будет опубликована вторая оценка из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Статистика из США может отразиться на стоимости доллара, к которой чувствительны цены сырьевых товаров, в том числе меди.
