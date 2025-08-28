https://1prime.ru/20250828/memorandum-861389759.html

Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает обмен информацией и гармонизацию правил для упрощения процедур торговли, сообщила российская торговая площадка. "Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении. "Сотрудничество Петербургской биржи и Мозамбикской товарной биржи (Bolsa de Mercadorias de Moзambique, BMM) затронет обмен информацией, гармонизацию правил и регламентаций для упрощения процедур биржевой торговли", - поясняется в сообщении. Биржи также будут проводить взаимные консультации, в том числе по вопросам государственного регулирования и процедурам торговли сырьевыми товарами. "Мозамбик - уже вторая страна в Африке и первая в Южном полушарии, где мы подписываем меморандум о взаимопонимании", - приводятся слова президента Петербургской биржи Игоря Артемьева. "Сегодня на государственном уровне поставлена задача возобновления экономического сотрудничества с Мозамбиком, как это было в советские годы. Наше партнерство станет важной составляющей этого процесса. Мы также рады пригласить Мозамбикскую товарную биржу к присоединению к декларации о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж", - заключил он.

