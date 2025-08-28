Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/memorandum-861389759.html
Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум
Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум - 28.08.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум
Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает обмен информацией и гармонизацию правил для... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T15:18+0300
2025-08-28T15:18+0300
экономика
бизнес
африка
игорь артемьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_f785cf48bdf6123ed782e55dbab8fdcd.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает обмен информацией и гармонизацию правил для упрощения процедур торговли, сообщила российская торговая площадка. "Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении. "Сотрудничество Петербургской биржи и Мозамбикской товарной биржи (Bolsa de Mercadorias de Moзambique, BMM) затронет обмен информацией, гармонизацию правил и регламентаций для упрощения процедур биржевой торговли", - поясняется в сообщении. Биржи также будут проводить взаимные консультации, в том числе по вопросам государственного регулирования и процедурам торговли сырьевыми товарами. "Мозамбик - уже вторая страна в Африке и первая в Южном полушарии, где мы подписываем меморандум о взаимопонимании", - приводятся слова президента Петербургской биржи Игоря Артемьева. "Сегодня на государственном уровне поставлена задача возобновления экономического сотрудничества с Мозамбиком, как это было в советские годы. Наше партнерство станет важной составляющей этого процесса. Мы также рады пригласить Мозамбикскую товарную биржу к присоединению к декларации о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж", - заключил он.
https://1prime.ru/20250828/mosbirzha-861373656.html
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_40a98a1c4e970ea482c48243cc159c0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, африка, игорь артемьев
Экономика, Бизнес, АФРИКА, Игорь Артемьев
15:18 28.08.2025
 
Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум

Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа договорились о взаимопонимании

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС
Сотрудник в офисе московской биржи ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает обмен информацией и гармонизацию правил для упрощения процедур торговли, сообщила российская торговая площадка.
"Петербургская биржа и Мозамбикская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении.
"Сотрудничество Петербургской биржи и Мозамбикской товарной биржи (Bolsa de Mercadorias de Moзambique, BMM) затронет обмен информацией, гармонизацию правил и регламентаций для упрощения процедур биржевой торговли", - поясняется в сообщении.
Биржи также будут проводить взаимные консультации, в том числе по вопросам государственного регулирования и процедурам торговли сырьевыми товарами.
"Мозамбик - уже вторая страна в Африке и первая в Южном полушарии, где мы подписываем меморандум о взаимопонимании", - приводятся слова президента Петербургской биржи Игоря Артемьева.
"Сегодня на государственном уровне поставлена задача возобновления экономического сотрудничества с Мозамбиком, как это было в советские годы. Наше партнерство станет важной составляющей этого процесса. Мы также рады пригласить Мозамбикскую товарную биржу к присоединению к декларации о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж", - заключил он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта
11:16
 
ЭкономикаБизнесАФРИКАИгорь Артемьев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала