В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Механизм "российской полки", который предлагается ввести для непродовольственных товаров, позволит не только обеспечить необходимым спросом российские компании, но и приведет к увеличению количества сильных отечественных брендов, такое мнение выразил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Минпромторг РФ ранее на этой неделе подготовил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. "Российская полка – это хороший инструмент, который позволит обеспечить необходимым спросом российские компании и опосредованно повлияет на загрузку их мощностей, а главное, позволит нам сделать еще один шаг к увеличению числа отечественных сильных брендов", – отметил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой министерства. Он пояснил, что законопроект о российской полке распространяется на сегмент непродовольственных товаров. Основной его идеей является поддержка отечественных производителей и усиление их маркетинговых возможностей. В России сегодня производится широкий спектр высококачественной продукции, среди них косметика, бытовая химия, гигиенические средства, одежда, детские игрушки и другое. "Эти сегменты продолжают развиваться, представляют для потребителей все больше интересных товарных позиций, которые соответствуют практически любым потребительским предпочтениям. Мы предлагаем подчеркнуть достоинства этих товаров, вывести их на хорошие места на полках. Важно, что квота представленности в рамках законопроекта может варьироваться в зависимости от конкретной товарной группы и должна соответствовать производственным возможностям российских предприятий", - подчеркнул Чекушов. В Минпромторге РФ добавили, что как только отечественные производители получат достаточно места на полке рядом с иностранным брендом, а также дополнительное продвижение в электронной торговле, они начнут гораздо быстрее развиваться, инвестировать в производственные мощности, кадры, разработки. Это в свою очередь повлечет за собой развитие и других отраслей экономики. Директор по взаимодействию с органами государственной власти РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Евгений Этин поддержал позицию ведомства о необходимости необходимости поддержки российских производителей. Он добавил, что на платформе Wildberries такая работа уже ведется. Так, в прошлом году был запущен раздел "Сделано в России". "При этом, с нашей точки зрения, реализация мер поддержки национальных товаров должна сопровождаться взвешенным подходом к механизмам их продвижения, поскольку важно не нарушить логику предложения и продвижения товаров на платформах, а также сохранять возможность самостоятельного выбора за потребителем", – отметил Этин.

