Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки" - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/minpromtorg-861394777.html
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки" - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"
Механизм "российской полки", который предлагается ввести для непродовольственных товаров, позволит не только обеспечить необходимым спросом российские компании, | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:39+0300
2025-08-28T16:39+0300
экономика
россия
бизнес
минпромторг
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_fa23c11ce80117650ccd88d158e243d1.jpg
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Механизм "российской полки", который предлагается ввести для непродовольственных товаров, позволит не только обеспечить необходимым спросом российские компании, но и приведет к увеличению количества сильных отечественных брендов, такое мнение выразил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Минпромторг РФ ранее на этой неделе подготовил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. "Российская полка – это хороший инструмент, который позволит обеспечить необходимым спросом российские компании и опосредованно повлияет на загрузку их мощностей, а главное, позволит нам сделать еще один шаг к увеличению числа отечественных сильных брендов", – отметил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой министерства. Он пояснил, что законопроект о российской полке распространяется на сегмент непродовольственных товаров. Основной его идеей является поддержка отечественных производителей и усиление их маркетинговых возможностей. В России сегодня производится широкий спектр высококачественной продукции, среди них косметика, бытовая химия, гигиенические средства, одежда, детские игрушки и другое. "Эти сегменты продолжают развиваться, представляют для потребителей все больше интересных товарных позиций, которые соответствуют практически любым потребительским предпочтениям. Мы предлагаем подчеркнуть достоинства этих товаров, вывести их на хорошие места на полках. Важно, что квота представленности в рамках законопроекта может варьироваться в зависимости от конкретной товарной группы и должна соответствовать производственным возможностям российских предприятий", - подчеркнул Чекушов. В Минпромторге РФ добавили, что как только отечественные производители получат достаточно места на полке рядом с иностранным брендом, а также дополнительное продвижение в электронной торговле, они начнут гораздо быстрее развиваться, инвестировать в производственные мощности, кадры, разработки. Это в свою очередь повлечет за собой развитие и других отраслей экономики. Директор по взаимодействию с органами государственной власти РВБ (объединенная компания Wildberries &amp; Russ) Евгений Этин поддержал позицию ведомства о необходимости необходимости поддержки российских производителей. Он добавил, что на платформе Wildberries такая работа уже ведется. Так, в прошлом году был запущен раздел "Сделано в России". "При этом, с нашей точки зрения, реализация мер поддержки национальных товаров должна сопровождаться взвешенным подходом к механизмам их продвижения, поскольку важно не нарушить логику предложения и продвижения товаров на платформах, а также сохранять возможность самостоятельного выбора за потребителем", – отметил Этин.
https://1prime.ru/20250701/minpromtorg--859061119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_cb3297107449424063ad118e61848a23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, минпромторг, wildberries
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Минпромторг, Wildberries
16:39 28.08.2025
 
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"

Чекушов: "российская полка" позволит увеличить число сильных брендов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Механизм "российской полки", который предлагается ввести для непродовольственных товаров, позволит не только обеспечить необходимым спросом российские компании, но и приведет к увеличению количества сильных отечественных брендов, такое мнение выразил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Минпромторг РФ ранее на этой неделе подготовил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.
"Российская полка – это хороший инструмент, который позволит обеспечить необходимым спросом российские компании и опосредованно повлияет на загрузку их мощностей, а главное, позволит нам сделать еще один шаг к увеличению числа отечественных сильных брендов", – отметил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой министерства.
Он пояснил, что законопроект о российской полке распространяется на сегмент непродовольственных товаров. Основной его идеей является поддержка отечественных производителей и усиление их маркетинговых возможностей. В России сегодня производится широкий спектр высококачественной продукции, среди них косметика, бытовая химия, гигиенические средства, одежда, детские игрушки и другое.
"Эти сегменты продолжают развиваться, представляют для потребителей все больше интересных товарных позиций, которые соответствуют практически любым потребительским предпочтениям. Мы предлагаем подчеркнуть достоинства этих товаров, вывести их на хорошие места на полках. Важно, что квота представленности в рамках законопроекта может варьироваться в зависимости от конкретной товарной группы и должна соответствовать производственным возможностям российских предприятий", - подчеркнул Чекушов.
В Минпромторге РФ добавили, что как только отечественные производители получат достаточно места на полке рядом с иностранным брендом, а также дополнительное продвижение в электронной торговле, они начнут гораздо быстрее развиваться, инвестировать в производственные мощности, кадры, разработки. Это в свою очередь повлечет за собой развитие и других отраслей экономики.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Евгений Этин поддержал позицию ведомства о необходимости необходимости поддержки российских производителей. Он добавил, что на платформе Wildberries такая работа уже ведется. Так, в прошлом году был запущен раздел "Сделано в России".
"При этом, с нашей точки зрения, реализация мер поддержки национальных товаров должна сопровождаться взвешенным подходом к механизмам их продвижения, поскольку важно не нарушить логику предложения и продвижения товаров на платформах, а также сохранять возможность самостоятельного выбора за потребителем", – отметил Этин.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Минпромторг предложил увеличить долю российского вина на полках до 30-40%
1 июля, 12:47
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМинпромторгWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала