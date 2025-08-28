https://1prime.ru/20250828/minselkhoz-861393672.html

В России вырос объем производства игристых вин

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Объем производства игристых вин в России за семь месяцев 2025 года вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиона декалитров, тихих вин - на 12,6%, до 20,9 миллиона декалитров, сообщил Минсельхоз РФ. "Виноградарство и виноделие в России продолжают активно развиваться. По итогам семи месяцев 2025 года производство игристых вин составило 8,7 миллиона декалитров, что на 15,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выпуск тихих вин увеличился на 12,6% - до 20,9 миллиона декалитров", - говорится на сайте министерства. Минсельхоз подчеркнул, что на сегодняшний день более 60% вин на в магазинах и ресторанах производятся в России, а потребители все чаще выбирают российское вино. Также министерство добавило, что урожай винограда в России в 2025 году прогнозируется на уровне 900 тысяч тонн и что планируется заложить порядка 6 тысяч гектаров новых виноградников. Наибольшие площади будут заложены в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму и Чечне. Самые популярные сорта для посадки - Каберне Совиньон, Шардоне и Пино Нуар. Вместе с тем, виноградари все чаще обращаются к местным сортам, таким как Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Кокур белый, Кефесия, Агадаи, Нарма и Гимра. Валовый сбор винограда в России в прошлом году составил рекордные 908 тысяч тонн. На сегодняшний день насаждения в России занимают более 110 тысяч гектаров, из них 86,4 тысячи гектаров находятся в плодоносящем возрасте.

