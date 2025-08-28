Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил объем дефицита бюджета в первом полугодии - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250828/mishustin-861389525.html
Мишустин оценил объем дефицита бюджета в первом полугодии
Мишустин оценил объем дефицита бюджета в первом полугодии - 28.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил объем дефицита бюджета в первом полугодии
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T15:16+0300
2025-08-28T15:16+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/67/836406705_104:0:3594:1963_1920x0_80_0_0_fb7c5a8775ba3c59d85af3502152d093.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
https://1prime.ru/20250827/putin-861331073.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/67/836406705_540:0:3157:1963_1920x0_80_0_0_a48bfbf600b83c17d2fbae05ec6b99ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:16 28.08.2025
 
Мишустин оценил объем дефицита бюджета в первом полугодии

Мишустин: дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 3,4% ВВП с учетом переноса доходов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала