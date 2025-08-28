https://1prime.ru/20250828/mishustin-861389525.html
Мишустин оценил объем дефицита бюджета в первом полугодии
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне составил 3,4% ВВП с учетом фактора переноса доходов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"С учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
