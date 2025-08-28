Мишустин рассказал о росте ВВП России

https://1prime.ru/20250828/mishustin-861391388.html
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.
Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года.
