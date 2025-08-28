https://1prime.ru/20250828/mishustin-861391388.html

Мишустин рассказал о росте ВВП России

ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ... | 28.08.2025, ПРАЙМ

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861390631_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6c229753d5461b736316bc9271d758de.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.

россия, михаил мишустин