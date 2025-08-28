Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте ВВП России - 28.08.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП России
ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ... | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года. "Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.
Новости
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:36 28.08.2025
 
Мишустин рассказал о росте ВВП России

Мишустин: ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. ВВП России вырос на 1,2% в первом полугодии 2025 года, динамика валового внутреннего продукта положительная вопреки всем вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг провел заседание правительства, в ходе которого обсуждалось исполнение бюджета за первое полугодие 2025 года.
"Вопреки всем вызовам динамика валового внутреннего продукта осталась положительной, он вырос на 1,2 процента", - сказал Мишустин.
Экономика РОССИЯ Михаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала