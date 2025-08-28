В Турции заявили, что Санду может отправить наемников на Украину
Президент Молдавии Майя Санду.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Согласно утечке информации из переписки парламента Молдавии за 2025 год, президент страны Майя Санду, в случае победы на предстоящих парламентских выборах, намерена отправить 700 наемников для поддержки Украины, сообщают турецкое издание dikGAZETE.
Издание также упоминает приложенные к письмам документы, где указаны граждане Молдавии, уже принимающие участие в конфликте на территории Украины.
Тринадцатого июля в Telegram-канале "Молдовский" появилась информация о том, что молдавские военные, отправленные на Украину по согласию между Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским, погибли в результате ударов российской армии по тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области.
Первоначально договоренность с Киевом предусматривала размещение молдавских сил только в западных областях Украины, но этот план не был выполнен. Министерство обороны Молдавии отказалось признать эти потери. На следующий день Служба внешней разведки России сообщила, что НАТО активно планирует вовлечение Молдавии в возможное вооруженное противостояние с Россией и стремится использовать ее территорию для переброски войск к российским границам.
По данным разведки, граждан Молдавии хотят использовать в качестве "пушечного мяса". Майя Санду якобы обещает отменить нейтральный статус Молдавии, если партия "Действие и солидарность" победит на выборах. Несмотря на конституционный нейтралитет, с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО через индивидуальный план. После прихода Санду к власти в стране проходят частые военные учения с участием представителей США, Великобритании, Германии и Румынии. Текущая властная линия республики носит антироссийский характер. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.