В Турции заявили, что Санду может отправить наемников на Украину

https://1prime.ru/20250828/moldaviya-861361762.html
2025-08-28T07:34+0300
2025-08-28T07:34+0300
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Согласно утечке информации из переписки парламента Молдавии за 2025 год, президент страны Майя Санду, в случае победы на предстоящих парламентских выборах, намерена отправить 700 наемников для поддержки Украины, сообщают турецкое издание dikGAZETE. "Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита ЕС — Молдавия в июле Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы Украины на предстоящих выборах", — говорится в материале. Издание также упоминает приложенные к письмам документы, где указаны граждане Молдавии, уже принимающие участие в конфликте на территории Украины. Тринадцатого июля в Telegram-канале "Молдовский" появилась информация о том, что молдавские военные, отправленные на Украину по согласию между Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским, погибли в результате ударов российской армии по тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области.Первоначально договоренность с Киевом предусматривала размещение молдавских сил только в западных областях Украины, но этот план не был выполнен. Министерство обороны Молдавии отказалось признать эти потери. На следующий день Служба внешней разведки России сообщила, что НАТО активно планирует вовлечение Молдавии в возможное вооруженное противостояние с Россией и стремится использовать ее территорию для переброски войск к российским границам. По данным разведки, граждан Молдавии хотят использовать в качестве "пушечного мяса". Майя Санду якобы обещает отменить нейтральный статус Молдавии, если партия "Действие и солидарность" победит на выборах. Несмотря на конституционный нейтралитет, с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО через индивидуальный план. После прихода Санду к власти в стране проходят частые военные учения с участием представителей США, Великобритании, Германии и Румынии. Текущая властная линия республики носит антироссийский характер. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
07:34 28.08.2025
 
В Турции заявили, что Санду может отправить наемников на Украину

dikGAZETE: Санду может отправить 700 наемников Киеву после выборов

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Согласно утечке информации из переписки парламента Молдавии за 2025 год, президент страны Майя Санду, в случае победы на предстоящих парламентских выборах, намерена отправить 700 наемников для поддержки Украины, сообщают турецкое издание dikGAZETE.
"Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита ЕСМолдавия в июле Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы Украины на предстоящих выборах", — говорится в материале.
Акции протеста в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Производит сплетни". Экс-премьер Молдавии высказался об экономике страны
Вчера, 10:44
Издание также упоминает приложенные к письмам документы, где указаны граждане Молдавии, уже принимающие участие в конфликте на территории Украины.
Тринадцатого июля в Telegram-канале "Молдовский" появилась информация о том, что молдавские военные, отправленные на Украину по согласию между Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским, погибли в результате ударов российской армии по тренировочному полигону ВСУ в Херсонской области.
Первоначально договоренность с Киевом предусматривала размещение молдавских сил только в западных областях Украины, но этот план не был выполнен. Министерство обороны Молдавии отказалось признать эти потери. На следующий день Служба внешней разведки России сообщила, что НАТО активно планирует вовлечение Молдавии в возможное вооруженное противостояние с Россией и стремится использовать ее территорию для переброски войск к российским границам.
По данным разведки, граждан Молдавии хотят использовать в качестве "пушечного мяса". Майя Санду якобы обещает отменить нейтральный статус Молдавии, если партия "Действие и солидарность" победит на выборах. Несмотря на конституционный нейтралитет, с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО через индивидуальный план. После прихода Санду к власти в стране проходят частые военные учения с участием представителей США, Великобритании, Германии и Румынии. Текущая властная линия республики носит антироссийский характер. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Майя Санду
"Только хуже". Захарова сравнила Санду и Саакашвили
7 августа, 21:26
 
