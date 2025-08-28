Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта - 28.08.2025, ПРАЙМ
Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта
экономика
технологии
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта (AI) до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки. "Группа "Московская биржа" разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028 года. Стратегия предусматривает формирование AI-экосистемы на базе сочетания собственных и готовых решений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках развития клиентских сервисов фокус сделан на "агентах" искусственного интеллекта - от специализированных под отдельные продукты до универсальных для комплексных финансовых задач. Предусмотрено также обновление клиентских путей маркетплейса "Финуслуги" за счет интеграции искусственного интеллекта в действующие продукты и запуска новых сервисов с приоритетным использованием технологии. В корпоративных процессах намечен переход к широкому применению искусственного интеллекта. Сотрудники биржи получат доступ к продуктам искусственного интеллекта, включая инструменты для написания компьютерного кода и проведения встреч, персонального ассистента MOEX Insight. Запланировано развертывание платформенных компонентов для работы с искусственным интеллектом. Под каждую задачу стратегия предусматривает использование нескольких языковых моделей разных типов и размеров. Это обеспечивает гибкую настройку решений и отсутствие зависимости от одного поставщика, считают на бирже. "Стратегия развития искусственного интеллекта задает четкий вектор внедрения и применения технологии. С его помощью Московская биржа предложит новый уровень клиентского опыта для участников рынка и пользователей "Финуслуг", а внутри группы - преобразует процессы на основе AI-first-подхода", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
Экономика, Технологии
11:16 28.08.2025
 
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта (AI) до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки.
"Группа "Московская биржа" разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028 года. Стратегия предусматривает формирование AI-экосистемы на базе сочетания собственных и готовых решений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках развития клиентских сервисов фокус сделан на "агентах" искусственного интеллекта - от специализированных под отдельные продукты до универсальных для комплексных финансовых задач.
Предусмотрено также обновление клиентских путей маркетплейса "Финуслуги" за счет интеграции искусственного интеллекта в действующие продукты и запуска новых сервисов с приоритетным использованием технологии.
В корпоративных процессах намечен переход к широкому применению искусственного интеллекта. Сотрудники биржи получат доступ к продуктам искусственного интеллекта, включая инструменты для написания компьютерного кода и проведения встреч, персонального ассистента MOEX Insight. Запланировано развертывание платформенных компонентов для работы с искусственным интеллектом.
Под каждую задачу стратегия предусматривает использование нескольких языковых моделей разных типов и размеров. Это обеспечивает гибкую настройку решений и отсутствие зависимости от одного поставщика, считают на бирже.
"Стратегия развития искусственного интеллекта задает четкий вектор внедрения и применения технологии. С его помощью Московская биржа предложит новый уровень клиентского опыта для участников рынка и пользователей "Финуслуг", а внутри группы - преобразует процессы на основе AI-first-подхода", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
Заголовок открываемого материала