Мосбиржа в сентябре начнет торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 4 сентября запустит на срочном рынке торги поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции "Полюса", сообщила журналистам управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. Мини-фьючерсы отличаются уменьшенным в десять раз размером лота по сравнению с текущими фьючерсными контрактами на акции "Полюса". Стоимость самого фьючерса и размер гарантийного обеспечения будут также уменьшены в десять раз. Это снизит порог входа в контракт для широкого круга инвесторов и трейдеров, а также сделает доступнее торговлю и хеджирование позиций по акциям эмитента. Лот мини-фьючерса на акции "Полюса" составляет 10 акций. Стоимость шага цены – 1 рубль, минимальный шаг цены – 1 рубль. Для нового фьючерса одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и в марте 2026 года. Текущий фьючерсный контракт на обыкновенные акции "Полюса" будет торговаться до истечения срока его обращения без изменений.
17:03 28.08.2025
 
Мосбиржа в сентябре начнет торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"

Мосбиржа 4 сентября запустит торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 4 сентября запустит на срочном рынке торги поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции "Полюса", сообщила журналистам управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
Мини-фьючерсы отличаются уменьшенным в десять раз размером лота по сравнению с текущими фьючерсными контрактами на акции "Полюса". Стоимость самого фьючерса и размер гарантийного обеспечения будут также уменьшены в десять раз. Это снизит порог входа в контракт для широкого круга инвесторов и трейдеров, а также сделает доступнее торговлю и хеджирование позиций по акциям эмитента.
Лот мини-фьючерса на акции "Полюса" составляет 10 акций. Стоимость шага цены – 1 рубль, минимальный шаг цены – 1 рубль. Для нового фьючерса одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и в марте 2026 года.
Текущий фьючерсный контракт на обыкновенные акции "Полюса" будет торговаться до истечения срока его обращения без изменений.
Заголовок открываемого материала