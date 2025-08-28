https://1prime.ru/20250828/mosbirzha-861396399.html

Мосбиржа в сентябре начнет торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"

Мосбиржа в сентябре начнет торги мини-фьючерсами на акции "Полюса" - 28.08.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа в сентябре начнет торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"

Московская биржа 4 сентября запустит на срочном рынке торги поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции "Полюса", сообщила журналистам управляющий... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T17:03+0300

2025-08-28T17:03+0300

2025-08-28T17:03+0300

экономика

рынок

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 4 сентября запустит на срочном рынке торги поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции "Полюса", сообщила журналистам управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. Мини-фьючерсы отличаются уменьшенным в десять раз размером лота по сравнению с текущими фьючерсными контрактами на акции "Полюса". Стоимость самого фьючерса и размер гарантийного обеспечения будут также уменьшены в десять раз. Это снизит порог входа в контракт для широкого круга инвесторов и трейдеров, а также сделает доступнее торговлю и хеджирование позиций по акциям эмитента. Лот мини-фьючерса на акции "Полюса" составляет 10 акций. Стоимость шага цены – 1 рубль, минимальный шаг цены – 1 рубль. Для нового фьючерса одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и в марте 2026 года. Текущий фьючерсный контракт на обыкновенные акции "Полюса" будет торговаться до истечения срока его обращения без изменений.

https://1prime.ru/20250828/analitiki-861393086.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа