Мошенники могут предлагать услуги по обналичиванию без лимитов

2025-08-28T03:41+0300

финансы

банки

россия

рф

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Мошенники могут начать предлагать россиянам услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы под видом обхода ограничений на снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Ранее закон о банках и банковской деятельности в РФ был дополнен статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Как пояснял ЦБ, если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отмечал регулятор. "Мошенничество под видом "обхода" ограничений на снятие наличных. Описание схемы: мошенники предлагают услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы, требуя предоплату в размере 10–15% от суммы. После перевода средств связь с ними обрывается", - предупреждает "Мошеловка". Эксперты советуют избегать предложений, которые требуют предоплаты за финансовые операции и использовать только официальные банковские услуги для управления средствами.

2025

