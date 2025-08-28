Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов, следует из доклада альянса.
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов, следует из доклада альянса. Согласно опубликованным данным, в 2025 году расходы США составляют 845 миллиардов долларов, стран ЕС и Канады - 559 миллиардов соответственно. Кроме того, в докладе отмечается, что в 2025 году 31 из 32 стран блока будет тратить на оборону целевые 2%ВВП, исключение составляет Исландия.
10:46 28.08.2025
 
НАТО оценила расходы на оборону в 2025 году

Флаг НАТО
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году оцениваются в 1,404 триллиона долларов, следует из доклада альянса.
Согласно опубликованным данным, в 2025 году расходы США составляют 845 миллиардов долларов, стран ЕС и Канады - 559 миллиардов соответственно.
Кроме того, в докладе отмечается, что в 2025 году 31 из 32 стран блока будет тратить на оборону целевые 2%ВВП, исключение составляет Исландия.
