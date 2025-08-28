https://1prime.ru/20250828/neft-861408802.html

ExxonMobil предупредила о дефиците газа в мире к 2030 году

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Отсутствие новых инвестиций в мировые поставки газа приведет к снижению добычи примерно на 11% в год, что вызовет нехватку около 250 миллиардов кубометров в сутки к 2030 году, считает американская компания ExxonMobil. "При отсутствии новых инвестиций, начиная с сегодняшнего дня, мировые поставки природного газа будут сокращаться примерно на 11% в год, что приведет к дефициту около 250 миллиардов кубометров в сутки к 2030 году, или примерно к половине прогнозируемого мирового спроса", - говорится в докладе компании Global Outlook. Ограничение инвестиций только существующими месторождениями замедлило бы снижение до примерно 3% в год, но этого объема было бы все равно недостаточно для удовлетворения спроса, добавляется в докладе. По прогнозам ExxonMobil, Северная Америка продолжит оставаться крупнейшим производителем природного газа. Наибольший рост добычи будет наблюдаться на Ближнем Востоке. Значительный рост спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет обеспечиваться, в основном, за счет импорта газа. По прогнозам компании, Европа также продолжит полагаться на импорт газа для поддержки промышленного и коммерческого секторов. Отмечается, что в 2024 году торговля сжиженным природным газом (СПГ) обеспечивала почти 15% мирового спроса на газ. ExxonMobil ожидает, что доля СПГ увеличится до более чем 20% к 2050 году, поскольку мировой спрос на него удвоится. По данным доклада, спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечит примерно 70% роста производства СПГ в период с 2024 по 2050 год, что поможет региону снизить выбросы CO2 при сохранении экономического роста. Новые поставки СПГ будут в основном осуществляться из Северной Америки, Ближнего Востока и Африки. Компания предполагает, что богатые запасы нетрадиционного природного газа в Северной Америке будут использоваться как для новых проектов по производству СПГ, так и для удовлетворения растущего местного спроса. Добыча природного газа в Африке может способствовать экономическому росту и процветанию региона, поскольку спрос и экспорт стран, во главе с Мозамбиком и Нигерией, будут расти. Ожидается, что Ближний Восток продолжат инвестировать в проекты по экспорту СПГ, что более чем удвоит их экспортные мощности к 2050 году.

