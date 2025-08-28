https://1prime.ru/20250828/novak-861394962.html

Новак поручил проработать идеи для развития металлургической отрасли

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать предложения крупнейших компаний и выступить с инициативами решений для развития металлургической и угольной отраслей, говорится в сообщении правительства РФ."Вице-премьер поручил Минпромторгу, Минфину совместно с Минэкономразвития проработать поступившие предложения крупнейших компаний и по результатам мониторинга выступить с инициативами своевременных решений для развития металлургической и угольной отраслей", - сказано в сообщении по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.В кабмине также сообщили, что в ходе заседания представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации в угольной отрасли."Вопрос донастройки отраслевых мер поддержки требует взвешенного подхода курирующих ведомств. Мониторинг ситуации, а также введение новых механизмов должны вестись в постоянном режиме. Это позволит не только оценить эффекты их реализации, но и оперативно внедрять новые подходы для бесперебойного функционирования отраслей", – приводятся в сообщении слова Новака.Как отмечал Минфин, семь угольных компаний получили финансовую поддержку в рамках решений подкомиссии. Среди них - ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК". В планах, подтвержденных Минэнерго РФ, рассмотреть поддержку еще пяти угольщиков, а обращения ожидаются примерно от 40 компаний, добавляли в Минфине.По последней информации Минфина, подкомиссия оценила потребность в мерах господдержки для таких угледобывающих компаний, как АО "Промышленная группа "Родина", ООО "Импэкс-Дон", ООО "Торговый Дом "Донские Угли".По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом полугодии выросла до 66% с 51,4% за аналогичный период прошлого года.

