Новостройки в городах-миллионниках подорожали в августе
Новостройки в городах-миллионниках подорожали в августе
2025-08-28T09:01+0300
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в августе на 1,3% - в среднем до 190 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". По данным сервиса, первичное жилье подорожало за месяц в семи из 16 российских миллионников, в семи цены снизились, в двух - стагнируют. "Незначительный рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: мы видим вымывание базы предложений, и в первую очередь эти предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене. Нельзя не отметить и рост интереса к новостройкам, который активизировался после начала цикла снижения ключевой ставки. Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне", - прокомментировал статистику коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Как сообщили в "Яндекс Недвижимости", в Москве и Петербурге средняя стоимость квадратного метра выросла на 4,2% и 1% - до 472 и 283 тысяч рублей соответственно. Казань продемонстрировала в августе падение на 1,1%, до 243 тысяч рублей за "квадрат", Нижний Новгород - прирост на 2,6%, до 195 тысяч рублей, Уфа - снижение на 0,3%, до 178 тысяч рублей. Предложение новостроек в миллиониках за август снизилось в среднем почти на 3%, добавили в компании.
