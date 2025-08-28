https://1prime.ru/20250828/nvidia-861362573.html

Акции Nvidia дешевеют после закрытия основных торгов среды

2025-08-28T07:59+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Акции американского разработчика графических процессоров Nvidia снижаются в цене после закрытия основных торгов среды почти на 3% после выхода финансовой отчетности компании, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дешевеют на постторгах на 2,72%, до 176,66 долларов за бумагу. Торги среды акции завершили снижением стоимости на 0,09%, до 181,6 доллара. Инвесторы обратили внимание на то, что выручка подразделения дата-центров (на него приходится около 88% всей выручки компании) во втором квартале 2025-2026 фингода (завершился 27 июля) выросла на 5% в квартальном выражении и в 1,56 раза в годовом, до 41,096 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 41,3 миллиарда. В то же время чистая прибыль компании за квартал выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 26,422 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла до 1,05 доллара с 0,68 доллара годом ранее при прогнозе в 1,01 доллара. Разводненная прибыль без коррекции поднялась до 1,08 доллара с 0,67 доллара годом ранее. Выручка увеличилась в 1,56 раза год к году, до 46,743 миллиарда долларов, прогноз составлял 46,1 миллиарда. По итогам полугодия компания получила чистую прибыль в 45,197 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 1,84 доллара с 1,27 доллара годом ранее, с коррекцией - до 1,86 доллара с 1,29 доллара ранее. Выручка увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 90,805 миллиарда долларов. В третьем квартале текущего фингода компания ожидает выручку в размере примерно 54 миллиарда долларов, поставки чипов H20 в Китай в прогнозе не учитывались. Аналитики ожидали прогноза в 53,4 миллиарда. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

