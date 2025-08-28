https://1prime.ru/20250828/obraz-861383510.html

В Кремле прокомментировали использование образа Путина за рубежом

В Кремле прокомментировали использование образа Путина за рубежом

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России Владимира Путина за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Считаем нужным - ред.) Относиться... нормально абсолютно, с пониманием", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле считают нужным относиться к использованию образа Путина за рубежом. Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа. -0-

