В Кремле прокомментировали использование образа Путина за рубежом
В Кремле прокомментировали использование образа Путина за рубежом
2025-08-28T13:36+0300
политика
россия
общество
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России Владимира Путина за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Считаем нужным - ред.) Относиться... нормально абсолютно, с пониманием", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле считают нужным относиться к использованию образа Путина за рубежом. Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа. -0-
россия, общество , владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: в Кремле нормально относятся к использованию образа Путина за рубежом
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. В Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента России Владимира Путина за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Считаем нужным - ред.) Относиться... нормально абсолютно, с пониманием", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле считают нужным относиться к использованию образа Путина за рубежом.
Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа. -0-
