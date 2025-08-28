Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/ochered-861362469.html
Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин
Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин - 28.08.2025, ПРАЙМ
Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин
Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны полуострова утром в четверг превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск, на въезд в Крым очередей нет, сообщил... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T07:52+0300
2025-08-28T07:52+0300
бизнес
газ
россия
крым
керчь
тамань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861362469.jpg?1756356723
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны полуострова утром в четверг превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту в четверг ночью сообщал, что число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило тысячу. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1305 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
крым
керчь
тамань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, газ, россия, крым, керчь, тамань
Бизнес, Газ, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Тамань
07:52 28.08.2025
 
Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин

Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны полуострова утром в четверг превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту в четверг ночью сообщал, что число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило тысячу.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1305 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
 
БизнесГазРОССИЯКРЫМКЕРЧЬТамань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала