Очередь автомобилей у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны полуострова утром в четверг превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту в четверг ночью сообщал, что число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило тысячу.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1305 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
