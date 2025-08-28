https://1prime.ru/20250828/ogranichenija-861359861.html

В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам

В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам - 28.08.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам

28.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – ПРАЙМ. Власти Хабаровского края продлили на 2026 год ограничения на работу мигрантов по патентам в транспортной сфере и отраслях электро-, газо- и водоснабжения, а сообщает правительство региона. "Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление, запрещающее работодателям в 2026 году привлекать иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Таким образом, в регионе продлили ограничения на работу мигрантов на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в транспортной сфере и домашнем хозяйстве", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что мигрантам в том числе запрещено работать водителями общественного транспорта и такси. Отмечается, что практика этого года показала, что ограничения не оказали негативного влияния на экономику края и рынок труда и позволили перераспределить мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли, где их труд наиболее востребован, например, в строительство. Работодателям, которых затрагивают ограничения, до 1 февраля 2026 года нужно привести численность мигрантов в соответствие с законодательством, иначе грозит административная ответственность. Не распространяется запрет на временно и постоянно проживающих на территории края, прибывающих из стран государств - членов Евразийского экономического союза, высококвалифицированных сотрудников, а также граждан, прибывающих из визовых стран.

