https://1prime.ru/20250828/ogranichenija-861359861.html
В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам
В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам - 28.08.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам
Власти Хабаровского края продлили на 2026 год ограничения на работу мигрантов по патентам в транспортной сфере и отраслях электро-, газо- и водоснабжения, а... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T05:23+0300
2025-08-28T05:23+0300
2025-08-28T05:23+0300
бизнес
экономика
общество
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861359861.jpg?1756347837
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – ПРАЙМ. Власти Хабаровского края продлили на 2026 год ограничения на работу мигрантов по патентам в транспортной сфере и отраслях электро-, газо- и водоснабжения, а сообщает правительство региона.
"Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление, запрещающее работодателям в 2026 году привлекать иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Таким образом, в регионе продлили ограничения на работу мигрантов на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в транспортной сфере и домашнем хозяйстве", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что мигрантам в том числе запрещено работать водителями общественного транспорта и такси.
Отмечается, что практика этого года показала, что ограничения не оказали негативного влияния на экономику края и рынок труда и позволили перераспределить мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли, где их труд наиболее востребован, например, в строительство.
Работодателям, которых затрагивают ограничения, до 1 февраля 2026 года нужно привести численность мигрантов в соответствие с законодательством, иначе грозит административная ответственность.
Не распространяется запрет на временно и постоянно проживающих на территории края, прибывающих из стран государств - членов Евразийского экономического союза, высококвалифицированных сотрудников, а также граждан, прибывающих из визовых стран.
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , хабаровский край
Бизнес, Экономика, Общество , Хабаровский край
В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов по патентам
Власти Хабаровского края продлили ограничения на работу мигрантов по патентам
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – ПРАЙМ. Власти Хабаровского края продлили на 2026 год ограничения на работу мигрантов по патентам в транспортной сфере и отраслях электро-, газо- и водоснабжения, а сообщает правительство региона.
"Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление, запрещающее работодателям в 2026 году привлекать иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Таким образом, в регионе продлили ограничения на работу мигрантов на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в транспортной сфере и домашнем хозяйстве", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что мигрантам в том числе запрещено работать водителями общественного транспорта и такси.
Отмечается, что практика этого года показала, что ограничения не оказали негативного влияния на экономику края и рынок труда и позволили перераспределить мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли, где их труд наиболее востребован, например, в строительство.
Работодателям, которых затрагивают ограничения, до 1 февраля 2026 года нужно привести численность мигрантов в соответствие с законодательством, иначе грозит административная ответственность.
Не распространяется запрет на временно и постоянно проживающих на территории края, прибывающих из стран государств - членов Евразийского экономического союза, высококвалифицированных сотрудников, а также граждан, прибывающих из визовых стран.