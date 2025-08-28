https://1prime.ru/20250828/okean-861401397.html
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Сильное повышение температуры океанов за последние годы может свидетельствовать о начале существенного изменения климата на Земле, сообщает портал Science Daily. "Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов. Они также имеют и экономические последствия, нанося ущерб рыболовству", — говорится в материале. Указывается, что в 2023 году средние температуры океанов достигли новых рекордных отметок, что негативно сказалось на экосистемах и рыбной ловле в 96 процентах морских пространств. Наиболее заметное потепление отмечалось в Северной Атлантике, восточных, северных и южных регионах Тихого океана, что в совокупности составляет 90 процентов температурных аномалий в океане. Исследователи предупреждают, что данное явление может означать значительное изменение динамики Мирового океана и атмосферы. Более того, эти изменения являются сигналом о приближении критической точки в климатической системе планеты, подчеркивается в статье.
