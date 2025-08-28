https://1prime.ru/20250828/okean-861401397.html

Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире

Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире - 28.08.2025, ПРАЙМ

Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире

Сильное повышение температуры океанов за последние годы может свидетельствовать о начале существенного изменения климата на Земле, сообщает портал Science... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T18:27+0300

2025-08-28T18:27+0300

2025-08-28T19:14+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Сильное повышение температуры океанов за последние годы может свидетельствовать о начале существенного изменения климата на Земле, сообщает портал Science Daily. "Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов. Они также имеют и экономические последствия, нанося ущерб рыболовству", — говорится в материале. Указывается, что в 2023 году средние температуры океанов достигли новых рекордных отметок, что негативно сказалось на экосистемах и рыбной ловле в 96 процентах морских пространств. Наиболее заметное потепление отмечалось в Северной Атлантике, восточных, северных и южных регионах Тихого океана, что в совокупности составляет 90 процентов температурных аномалий в океане. Исследователи предупреждают, что данное явление может означать значительное изменение динамики Мирового океана и атмосферы. Более того, эти изменения являются сигналом о приближении критической точки в климатической системе планеты, подчеркивается в статье.

https://1prime.ru/20250520/medvedev-857758467.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество