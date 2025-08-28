Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире - 28.08.2025
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире - 28.08.2025, ПРАЙМ
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире
Сильное повышение температуры океанов за последние годы может свидетельствовать о начале существенного изменения климата на Земле, сообщает портал Science... | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Сильное повышение температуры океанов за последние годы может свидетельствовать о начале существенного изменения климата на Земле, сообщает портал Science Daily. "Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов. Они также имеют и экономические последствия, нанося ущерб рыболовству", — говорится в материале. Указывается, что в 2023 году средние температуры океанов достигли новых рекордных отметок, что негативно сказалось на экосистемах и рыбной ловле в 96 процентах морских пространств. Наиболее заметное потепление отмечалось в Северной Атлантике, восточных, северных и южных регионах Тихого океана, что в совокупности составляет 90 процентов температурных аномалий в океане. Исследователи предупреждают, что данное явление может означать значительное изменение динамики Мирового океана и атмосферы. Более того, эти изменения являются сигналом о приближении критической точки в климатической системе планеты, подчеркивается в статье.
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
общество
Общество
18:27 28.08.2025 (обновлено: 19:14 28.08.2025)
 
Ученые предупредили о климатической катастрофе в мире

Science Daily: ученые предупредили об изменениях климата из-за перегрева океанов

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Ночная планета Земля . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Сильное повышение температуры океанов за последние годы может свидетельствовать о начале существенного изменения климата на Земле, сообщает портал Science Daily.
"Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов. Они также имеют и экономические последствия, нанося ущерб рыболовству", — говорится в материале.
Указывается, что в 2023 году средние температуры океанов достигли новых рекордных отметок, что негативно сказалось на экосистемах и рыбной ловле в 96 процентах морских пространств. Наиболее заметное потепление отмечалось в Северной Атлантике, восточных, северных и южных регионах Тихого океана, что в совокупности составляет 90 процентов температурных аномалий в океане.
Исследователи предупреждают, что данное явление может означать значительное изменение динамики Мирового океана и атмосферы. Более того, эти изменения являются сигналом о приближении критической точки в климатической системе планеты, подчеркивается в статье.
