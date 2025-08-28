https://1prime.ru/20250828/opros-861361191.html

Опрос показал, когда россияне делают домашние заготовки на зиму

Опрос показал, когда россияне делают домашние заготовки на зиму - 28.08.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, когда россияне делают домашние заготовки на зиму

Домашние заготовки урожая на зиму делают большинство россиян, в основном начинают в августе и чаще всего запасаются вареньем, говорится в исследовании... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T07:00+0300

2025-08-28T07:00+0300

2025-08-28T07:00+0300

экономика

московская область

краснодарский край

башкирия

россельхозбанк

рсхб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861361191.jpg?1756353640

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Домашние заготовки урожая на зиму делают большинство россиян, в основном начинают в августе и чаще всего запасаются вареньем, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости. "Частью тренда стала популярность домашних заготовок на зиму из собственного урожая... 75% опрошенных РСХБ россиян признались, что делают домашние заготовки на зиму. Большинство респондентов начинают их делать в августе", - говорится в исследовании. Больше половины тех, кто делает заготовки, используют овощи и фрукты со своего огорода. Остальные покупают продукты в магазинах или заказывают у фермеров - таких 36% и 8% соответственно. Чаще всего россияне заготавливают варенье, джемы и повидло из фруктов и ягод. Следом идет консервирование помидоров и огурцов, квашенной капусты, компотов и маринованных грибов. Добавляется, что 44% участников исследования видят в заготовках способ есть здоровую и натуральную еду круглый год. Четверть любят сам процесс. Для 16% это возможность сохранить свой урожай, оставшиеся 15% делают заготовки ради экономии. Больше половины россиян намерены начать употреблять сделанные летом заготовки осенью текущего года. Четверть хотят дождаться зимы, 10% решили сохранить запасы для праздничных дней. Оставшиеся 9% участников отметили, что уже начали использовать заготовки. Также 44% надеются, что заготовленных дома продуктов им хватит на осенне-зимний период. Еще 31% делают запасы с расчетом на год вперед и планируют использовать их до наступления следующего лета. Для сервировки праздничного стола используют заготовленные продукты 13% респондентов, а 12% в шутку говорят о неисчерпаемости своих запасов. Россельхозбанк добавил, что с 2020 года по 2024 год общая площадь личных подсобных хозяйств (ЛПХ) увеличилась почти на треть - до 8,1 миллиона гектаров. Наибольший их прирост зафиксирован в Московской области, Краснодарском крае, Башкирии и Ростовской области. Тренд особенно прослеживается на пригородных территориях, где россияне пытаются найти компромисс между динамикой большого города и экологичностью загородной жизни. "Сейчас мы наблюдаем ренессанс сельского хозяйства - тренд на загородную жизнь и натуральные продукты. По нашим оценкам, россиян, занимающихся садоводством и огородничеством, гораздо больше - их количество превышает 55 миллионов человек или 40% от всего населения - практически каждый второй житель страны", - отметила руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова. Исследование проводилось в августе 2025 года, в нем приняли участие более 2 тысяч россиян.

московская область

краснодарский край

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область, краснодарский край, башкирия, россельхозбанк, рсхб