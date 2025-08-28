https://1prime.ru/20250828/palata-861357897.html

Счетная палата оценила эффективность использования средств на соцобъекты

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Счетная палата России провела аудит по использованию средств федерального и региональных бюджетов, которые направляются на строительство социальных объектов, и отметила недостаточную их эффективность, в частности недостаточно используется типовая проектная документация (ТПД), следует из материалов ведомства. Отмечается, что данные были предоставлены 80 регионами о построенных объектах социальной сферы за период с 2019 по 2024 год (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник). "По результатам мероприятия установлена недостаточная эффективность использования федеральных и иных ресурсов, направленных на финансирование строительства объектов социальной сферы", - говорится в отчете. "Установлено, что средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра объектов социальной сферы с применением типовой проектной документации ниже, чем при строительстве объектов в соответствии с индивидуальной проектной документацией. При этом доля объектов строительства с применением ТПД является низкой", - отмечается в документе. Так, Счетная палата выявила, что по объектам, введенным в эксплуатацию в 2024 году при строительстве детских садов затраты на строительство 1 квадратного метра по проектам с применением ТПД ниже на 42,7 тысячи рублей (ТПД использовалась при проектировании 18 объектов (19,6%), а поликлиник – на 54,2 тысячи рублей (ТПД использовалась при проектировании девяти объектов (18,8%). При этом СП отмечает, что в соответствии с правилами предоставления субсидий субъектам РФ использование типовой документации (в случае ее наличия) является одним из условий заключения соглашений с регионами на софинансирование расходов на строительство объектов социальной сферы. "Однако, как следует из результатов анализа, в соглашениях о предоставлении субсидий на создание в 2019-2024 годах новых мест в образовательных организациях, заключенных Минпросвещения России, обязательства по использованию ТПД прописаны не были. Вместе с тем в соглашениях, заключенных Минздравом России, требования по использованию ТПД закреплены, но несмотря на это, доля объектов здравоохранения, построенных с применением ТПД, остается низкой", - говорится в материалах. В связи с этим ведомство предложило установить в качестве условия предоставления бюджетных субсидий регионам на софинансирование расходов, возникающих при строительстве объектов социальной сферы, требование о предварительном включении объекта социальной сферы в документы территориального планирования. Кроме того, в ходе аудита Счетная палата отметила, что у заказчиков отсутствует единый подход к выбору параметров проектов, а также к расходованию бюджетных средств, направляемых на создание объектов социальной инфраструктуры. То есть основные параметры (мощность объекта, площадь, состав помещений и другие), введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы характеризуются высокой вариативностью, отмечает ведомство. "В 2024 году внесены изменения в Градостроительный кодекс, предусматривающие порядок разработки типовой проектной документации", - указывает Минстрой в комментарии, который прилагается в материалах. Также Счетная палата в своем отчете отметила, что объекты образования строились с отклонением от минимально установленных санитарно-эпидемиологических норм в большую сторону, что влечет дополнительные затраты на их строительство и последующую эксплуатацию.

