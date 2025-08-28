https://1prime.ru/20250828/peskov-861368576.html

Песков ответил на вопрос о съемках фильма с Джудом Лоу про Путина

Песков ответил на вопрос о съемках фильма с Джудом Лоу про Путина

28.08.2025

россия

бизнес

общество

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Создатели фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина не обращались в Кремль за консультациями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу исполнит роль президента РФ Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа. "Нет. К нам никто не обращался", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь президента сообщил, что не готов заочно судить о фильме. "Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть", - ответил он.

2025

россия, бизнес, общество , владимир путин, дмитрий песков