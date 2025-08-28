https://1prime.ru/20250828/peskov-861383184.html

Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, сообщил Песков

2025-08-28T13:30+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков.

