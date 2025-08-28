Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, сообщил Песков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков.
13:30 28.08.2025
 
© РИА Новости . БелТА
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© РИА Новости . БелТА
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Песков.
Заголовок открываемого материала