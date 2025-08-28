Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал Путина успешным лидером - 28.08.2025
Песков назвал Путина успешным лидером
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров
2025-08-28T13:33+0300
2025-08-28T14:07+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров "Путин - один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", - сказал Песков журналистам.
россия, общество , дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:33 28.08.2025 (обновлено: 14:07 28.08.2025)
 
Песков назвал Путина успешным лидером

Песков: Путин является одним из самых опытных и успешных мировых лидеров

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров
"Путин - один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", - сказал Песков журналистам.
ПолитикаРОССИЯОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
