Песков назвал Путина успешным лидером

2025-08-28T13:33+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров "Путин - один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", - сказал Песков журналистам.

