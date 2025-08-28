https://1prime.ru/20250828/peskov-861383292.html
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал президента РФ Владимира Путина одним из самых опытных и успешных мировых лидеров "Путин - один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре", - сказал Песков журналистам.
