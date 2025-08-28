Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новинки российского машиностроения покажут на выставке в Петербурге - 28.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250828/peterburg-861358023.html
Новинки российского машиностроения покажут на выставке в Петербурге
Новинки российского машиностроения покажут на выставке в Петербурге - 28.08.2025, ПРАЙМ
Новинки российского машиностроения покажут на выставке в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новинки российского машиностроения, в том числе вагон купе с полками под 2 метра, новый СВ и часть интерьера двухэтажного... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T00:22+0300
2025-08-28T00:22+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
рф
китай
олег белозеров
михаил мишустин
ржд
снг
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861358023.jpg?1756329774
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новинки российского машиностроения, в том числе вагон купе с полками под 2 метра, новый СВ и часть интерьера двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", покажут на выставке в Санкт-Петербурге, а участники деловых сессий обсудят, в частности, будущее локомотивостроения, обновление парка пассажирских вагонов, беспилотные технологии, тему высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), передает корреспондент РИА Новости. Это будет второй международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", проходящий в Санкт-Петербурге на территории Музея железных дорог России. Здесь будет продемонстрировано около 70 образцов современной и раритетной железнодорожной техники. РЖД сообщают, что на площади более пяти тысяч квадратных метров свои стенды представят порядка 130 компаний-экспонентов из России, Китая и стран СНГ. "На рельсовом полотне музея посетители смогут увидеть инновационные проекты и эксклюзивные новинки железнодорожного подвижного состава, включая локомотивы, вагоны и специальную технику, инфраструктурные проекты", - перечисляется в сообщении. Традиционно на салоне выставляются новинки российской железнодорожной техники. РЖД и производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщали, что в этом году будет продемонстрирован вагон купе с полками длиной около 2 метров. Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее компании уже раскрывали некоторые детали про него. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36, они оснащены столиками со встроенными зарядками, индивидуальными откидными столиками для планшетов и ноутбуков, расположенными на верхних полках, и т.д. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД в числе основных экспонатов салона также назвали новый вагон СВ, первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) и макет элемента салона двухэтажного скоростного поезда "Буревестник". Больше подробностей об этих новинках в дни работы выставки расскажут и покажут в своих материалах на ресурсах РИА Новости корреспонденты агентства. Первые два дня салона - 28 и 29 августа - ориентированы на специалистов железнодорожной отрасли и экспертов. Это будут бизнес-дни с деловой программой, в рамках которой пройдет более 15 тематических блоков. Представители Минтранса РФ, РЖД, транспортных, машиностроительных и других компаний, эксперты соберутся для обсуждения актуальных вопросов железнодорожного транспорта. "Сегодня, в эпоху кардинальных перемен и глобальных вызовов, наша страна совершает очередной прорыв в транспортной сфере. Им становится проект первой высокоскоростной железнодорожной магистрали - настоящий символ перехода к новому технологическому укладу, который придаст импульс развития всем отраслям экономики России", - процитированы в приветствии участникам и гостям салона слова Белозерова. Именно поэтому, по его словам, первоочередное внимание сейчас уделяется лидерству в разработках для машиностроения, внедрению отечественных цифровых и инновационных решений, реализации высокотехнологичных инфраструктурных проектов, формированию новых компетенций будущих инноваторов транспорта, дальнейшему развитию российской инженерной школы. "Цифра к цифре. Как ИТ-решения создают трансграничную синергию… ВСМ в России: переход к новому технологическому укладу. Задачи для отрасли - потенциал для страны", - звучат названия сессий в рамках салона. Далее - 30 и 31 августа - стартуют "Дни открытых дорог". Посетить выставку в эти два дня может любой желающий, но для этого надо купить билет на сайте или в кассе. Гостей будут ждать выставочная экспозиция с новейшими образцами подвижного состава и раритетные паровозы, квесты, викторины, лекции и динамический показ железнодорожной ретро-техники.
санкт-петербург
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, рф, китай, олег белозеров, михаил мишустин, ржд, снг, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, КИТАЙ, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, РЖД, СНГ, Трансмашхолдинг
00:22 28.08.2025
 
Новинки российского машиностроения покажут на выставке в Петербурге

Новинки машиностроения покажут на выставке в Петербурге

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новинки российского машиностроения, в том числе вагон купе с полками под 2 метра, новый СВ и часть интерьера двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", покажут на выставке в Санкт-Петербурге, а участники деловых сессий обсудят, в частности, будущее локомотивостроения, обновление парка пассажирских вагонов, беспилотные технологии, тему высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), передает корреспондент РИА Новости.
Это будет второй международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", проходящий в Санкт-Петербурге на территории Музея железных дорог России. Здесь будет продемонстрировано около 70 образцов современной и раритетной железнодорожной техники. РЖД сообщают, что на площади более пяти тысяч квадратных метров свои стенды представят порядка 130 компаний-экспонентов из России, Китая и стран СНГ.
"На рельсовом полотне музея посетители смогут увидеть инновационные проекты и эксклюзивные новинки железнодорожного подвижного состава, включая локомотивы, вагоны и специальную технику, инфраструктурные проекты", - перечисляется в сообщении.
Традиционно на салоне выставляются новинки российской железнодорожной техники. РЖД и производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщали, что в этом году будет продемонстрирован вагон купе с полками длиной около 2 метров. Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее компании уже раскрывали некоторые детали про него. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров.
Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36, они оснащены столиками со встроенными зарядками, индивидуальными откидными столиками для планшетов и ноутбуков, расположенными на верхних полках, и т.д. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.
РЖД в числе основных экспонатов салона также назвали новый вагон СВ, первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) и макет элемента салона двухэтажного скоростного поезда "Буревестник". Больше подробностей об этих новинках в дни работы выставки расскажут и покажут в своих материалах на ресурсах РИА Новости корреспонденты агентства.
Первые два дня салона - 28 и 29 августа - ориентированы на специалистов железнодорожной отрасли и экспертов. Это будут бизнес-дни с деловой программой, в рамках которой пройдет более 15 тематических блоков. Представители Минтранса РФ, РЖД, транспортных, машиностроительных и других компаний, эксперты соберутся для обсуждения актуальных вопросов железнодорожного транспорта.
"Сегодня, в эпоху кардинальных перемен и глобальных вызовов, наша страна совершает очередной прорыв в транспортной сфере. Им становится проект первой высокоскоростной железнодорожной магистрали - настоящий символ перехода к новому технологическому укладу, который придаст импульс развития всем отраслям экономики России", - процитированы в приветствии участникам и гостям салона слова Белозерова.
Именно поэтому, по его словам, первоочередное внимание сейчас уделяется лидерству в разработках для машиностроения, внедрению отечественных цифровых и инновационных решений, реализации высокотехнологичных инфраструктурных проектов, формированию новых компетенций будущих инноваторов транспорта, дальнейшему развитию российской инженерной школы. "Цифра к цифре. Как ИТ-решения создают трансграничную синергию… ВСМ в России: переход к новому технологическому укладу. Задачи для отрасли - потенциал для страны", - звучат названия сессий в рамках салона.
Далее - 30 и 31 августа - стартуют "Дни открытых дорог". Посетить выставку в эти два дня может любой желающий, но для этого надо купить билет на сайте или в кассе. Гостей будут ждать выставочная экспозиция с новейшими образцами подвижного состава и раритетные паровозы, квесты, викторины, лекции и динамический показ железнодорожной ретро-техники.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФКИТАЙОлег БелозеровМихаил МишустинРЖДСНГТрансмашхолдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала