Новинки российского машиностроения покажут на выставке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новинки российского машиностроения, в том числе вагон купе с полками под 2 метра, новый СВ и часть интерьера двухэтажного скоростного поезда "Буревестник", покажут на выставке в Санкт-Петербурге, а участники деловых сессий обсудят, в частности, будущее локомотивостроения, обновление парка пассажирских вагонов, беспилотные технологии, тему высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), передает корреспондент РИА Новости. Это будет второй международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", проходящий в Санкт-Петербурге на территории Музея железных дорог России. Здесь будет продемонстрировано около 70 образцов современной и раритетной железнодорожной техники. РЖД сообщают, что на площади более пяти тысяч квадратных метров свои стенды представят порядка 130 компаний-экспонентов из России, Китая и стран СНГ. "На рельсовом полотне музея посетители смогут увидеть инновационные проекты и эксклюзивные новинки железнодорожного подвижного состава, включая локомотивы, вагоны и специальную технику, инфраструктурные проекты", - перечисляется в сообщении. Традиционно на салоне выставляются новинки российской железнодорожной техники. РЖД и производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщали, что в этом году будет продемонстрирован вагон купе с полками длиной около 2 метров. Это подвижной состав так называемого габарита Т. Ранее компании уже раскрывали некоторые детали про него. Так, длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Машиностроительный холдинг также рассказывал, что здесь 40 мест вместо стандартных 36, они оснащены столиками со встроенными зарядками, индивидуальными откидными столиками для планшетов и ноутбуков, расположенными на верхних полках, и т.д. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным говорил, что новые вагоны купе с увеличенным габаритом осенью начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД в числе основных экспонатов салона также назвали новый вагон СВ, первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) и макет элемента салона двухэтажного скоростного поезда "Буревестник". Больше подробностей об этих новинках в дни работы выставки расскажут и покажут в своих материалах на ресурсах РИА Новости корреспонденты агентства. Первые два дня салона - 28 и 29 августа - ориентированы на специалистов железнодорожной отрасли и экспертов. Это будут бизнес-дни с деловой программой, в рамках которой пройдет более 15 тематических блоков. Представители Минтранса РФ, РЖД, транспортных, машиностроительных и других компаний, эксперты соберутся для обсуждения актуальных вопросов железнодорожного транспорта. "Сегодня, в эпоху кардинальных перемен и глобальных вызовов, наша страна совершает очередной прорыв в транспортной сфере. Им становится проект первой высокоскоростной железнодорожной магистрали - настоящий символ перехода к новому технологическому укладу, который придаст импульс развития всем отраслям экономики России", - процитированы в приветствии участникам и гостям салона слова Белозерова. Именно поэтому, по его словам, первоочередное внимание сейчас уделяется лидерству в разработках для машиностроения, внедрению отечественных цифровых и инновационных решений, реализации высокотехнологичных инфраструктурных проектов, формированию новых компетенций будущих инноваторов транспорта, дальнейшему развитию российской инженерной школы. "Цифра к цифре. Как ИТ-решения создают трансграничную синергию… ВСМ в России: переход к новому технологическому укладу. Задачи для отрасли - потенциал для страны", - звучат названия сессий в рамках салона. Далее - 30 и 31 августа - стартуют "Дни открытых дорог". Посетить выставку в эти два дня может любой желающий, но для этого надо купить билет на сайте или в кассе. Гостей будут ждать выставочная экспозиция с новейшими образцами подвижного состава и раритетные паровозы, квесты, викторины, лекции и динамический показ железнодорожной ретро-техники.

2025

