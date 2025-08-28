Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в Белграде прокомментировал сотрудничество Сербии с Китаем - 28.08.2025
01:53 28.08.2025
 
Посол России в Белграде прокомментировал сотрудничество Сербии с Китаем

БЕЛГРАД, 28 авг - ПРАЙМ. Сотрудничество Сербии с Китаем вызывает недовольство в Брюсселе, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Да, после России через запятую идет Китай", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости, отвечая на вопрос, вызывает ли недовольство в Брюсселе сотрудничество Белграда с Пекином.
Ранее он заявлял, что Брюссель может стоять за организацией многомесячных протестов против Вучича и хотел бы видеть на посту президента Сербии более послушного себе политика. Он отметил, что сотрудничество Белграда с Россией больше раздражает Брюссель, так как это связано с отказом Белграда от любых вариантов приобщения к антироссийским санкциям.
"Здесь, на этих направлениях (в экономических отношениях с РФ и Китаем, - ред.) очень много делается", - подчеркнул посол.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в понедельник обсудил с китайским послом Ли Мином ожидаемую в ходе его предстоящего визита в КНР встречу с председателем Си Цзиньпином. Председатель КНР ранее пригласил президента Сербии в Пекин в начале сентября на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне.
Вучич отметил, что Сербия и КНР продолжают развивать сотрудничество в области инфраструктуры, энергетики и торговли. Он также поблагодарил Китай за последовательную поддержку Сербии и подчеркнул, что "отношения двух стран дают пример искренней дружбы и доверия, на чем в дальнейшем будут строиться совместные проекты для пользы двух народов".
Вучич в начале августа заявил, что будет находиться в КНР 1-6 сентября.
Китай 3 сентября празднует день победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года.
В рамках визита Си Цзиньпина в Сербию 8 мая 2024 года они с сербским президентом подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации заключили еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах.
Китай и Сербия, согласно документу от 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. Обе стороны согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в КНР, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, а также вместе развивать медицину и биотехнологии.
По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербию, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордного показателя в 8,3 миллиарда евро.
 
Заголовок открываемого материала