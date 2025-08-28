Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции - 28.08.2025
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции
Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ... | 28.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили улучшение ситуации с логистикой поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, сообщило правительство РФ. "Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.
16:30 28.08.2025
 
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции

Металлургические компании отметили улучшение ситуации с логистикой поставок

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили улучшение ситуации с логистикой поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, сообщило правительство РФ.
"Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
В Минфине оценили потребность в господдержке ряда угольных компаний
20 августа, 16:33
 
