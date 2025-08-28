https://1prime.ru/20250828/postavki-861393412.html

Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции

экономика

промышленность

александр новак

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили улучшение ситуации с логистикой поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, сообщило правительство РФ. "Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.

