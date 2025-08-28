https://1prime.ru/20250828/postavki-861393412.html
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции - 28.08.2025, ПРАЙМ
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции
Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T16:30+0300
2025-08-28T16:30+0300
2025-08-28T16:30+0300
экономика
промышленность
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846016306_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_00a03e38f8c34b2f1ec525a637c702dd.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили улучшение ситуации с логистикой поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, сообщило правительство РФ. "Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250820/minfin-860990412.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846016306_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_27601a7840cee149d3a728c8b9e5b787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, александр новак
Экономика, Промышленность, Александр Новак
Металлурги отметили улучшение ситуации с логистикой поставок их продукции
Металлургические компании отметили улучшение ситуации с логистикой поставок
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Металлургические компании на совещании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак, отметили улучшение ситуации с логистикой поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, сообщило правительство РФ.
"Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.
В Минфине оценили потребность в господдержке ряда угольных компаний