Правительство обсудит исполнение бюджета за первое полугодие

2025-08-28T00:19+0300

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: Об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2025 года", - говорится в сообщении.

россия, финансы, рф