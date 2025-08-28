https://1prime.ru/20250828/pravitelstvo-861357834.html
Правительство обсудит исполнение бюджета за первое полугодие
Правительство обсудит исполнение бюджета за первое полугодие
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: Об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2025 года", - говорится в сообщении.
