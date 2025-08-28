https://1prime.ru/20250828/pravitelstvo-861373300.html

Кабмин расширил перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ добавило 29 новых позиций в перечень крупных инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках госпрограмм и Фонда национального благосостояния (ФНБ), подписано соответствующее распоряжение, сообщает кабмин. "Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 29 новыми позициями. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, ядерной медицины, науки, культуры, транспорта и энергетики, уточняется там. "Так, в перечень включено строительство медицинского блока для создания клинического центра ионной углеродной терапии в городе Протвино Московской области, создание экспериментально-стендового комплекса космических плазменных двигателей и технологий на базе Курчатовского института в Москве, строительство научно-исследовательских судов", - отмечается в сообщении. Также в обновленном списке – проекты, связанные с развитием инфраструктуры аэропортов в Краснодаре и Южно-Сахалинске, реконструкцией аэропортовых комплексов в Сочи, Благовещенске, Балакове (Саратовская область), добавили в кабмине. "Большинство позиций посвящено строительству мостов и дорог. В их числе – строительство моста через реку Туманную в Приморском крае, строительство и реконструкция участков автомобильных дорог М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-4 "Дон". Кроме того, перечень дополнен позицией, предусматривающей комплексную реконструкцию и реставрацию Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра России", - говорится в сообщении. Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ, отметили в кабмине.

