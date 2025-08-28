Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам девяти регионам - 28.08.2025, ПРАЙМ
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам девяти регионам
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам девяти регионам - 28.08.2025, ПРАЙМ
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам девяти регионам
Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, на сумму около 25,5 миллиардов рублей,... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T14:43+0300
2025-08-28T14:43+0300
экономика
финансы
россия
башкирия
ингушетия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, на сумму около 25,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поддержка регионов- это наш приоритет, по поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ. В перечень регионов вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области. "Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей", - подчеркнул российский премьер.
https://1prime.ru/20250827/putin-861331073.html
башкирия
ингушетия
финансы, россия, башкирия, ингушетия, михаил мишустин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Ингушетия, Михаил Мишустин
14:43 28.08.2025
 
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам девяти регионам

Мишустин: кабмин списал часть задолженности по бюджетным кредитам 9 регионам

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 9 регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, на сумму около 25,5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Поддержка регионов- это наш приоритет, по поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.
В перечень регионов вошли Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская и Томская области.
"Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей", - подчеркнул российский премьер.
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБАШКИРИЯИнгушетияМихаил Мишустин
 
 
