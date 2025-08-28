https://1prime.ru/20250828/pravitelstvo-861394010.html

В кабмине обсудила предложения о поддержке металлургической отрасли

В кабмине обсудила предложения о поддержке металлургической отрасли - 28.08.2025, ПРАЙМ

В кабмине обсудила предложения о поддержке металлургической отрасли

Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики на заседании обсудила предложения о дополнительных... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T16:33+0300

2025-08-28T16:33+0300

2025-08-28T16:33+0300

экономика

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики на заседании обсудила предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли в России, в том числе на фоне конкуренции отечественных производителей с иностранными, сообщило правительство РФ. "Участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в части производства черных и цветных металлов. Обсуждались предложения о дополнительных мерах поддержки отрасли, в том числе в условиях конкуренции отечественных производителей черной и цветной металлургии с иностранными участниками рынка", - говорится в сообщении по итогам совещания.

https://1prime.ru/20250828/postavki-861393412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия