Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя - 28.08.2025
Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя
Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя - 28.08.2025, ПРАЙМ
Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя
Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:18+0300
2025-08-28T08:18+0300
экономика
бизнес
россия
алла пугачева
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. ИП Пугачева открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности ИП - деятельность в области художественного творчества. В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. Вместе с тем певица не закрыла в России ИП. Так, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя

Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя

Певица Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ИП Пугачева открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности ИП - деятельность в области художественного творчества.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Вместе с тем певица не закрыла в России ИП. Так, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Пугачева может потерять товарный знак в апреле 2026 года
26 августа, 03:42
 
