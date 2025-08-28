https://1prime.ru/20250828/pugacheva-861364316.html

Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя

Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя - 28.08.2025, ПРАЙМ

Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя

Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T08:18+0300

2025-08-28T08:18+0300

2025-08-28T08:18+0300

экономика

бизнес

россия

алла пугачева

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861364163_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_608da547a75639883a1129d15e0e3f8c.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя, необходимые сведения поданы в налоговую, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. ИП Пугачева открыла в декабре 2004 года. Согласно документам, основной вид деятельности ИП - деятельность в области художественного творчества. В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. Вместе с тем певица не закрыла в России ИП. Так, в начале августа в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

https://1prime.ru/20250826/pugachev-861239006.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, алла пугачева