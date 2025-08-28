Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина - 28.08.2025
Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина
Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина - 28.08.2025, ПРАЙМ
Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина
Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу... | 28.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-28T08:43+0300
2025-08-28T08:43+0300
экономика
финансы
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg
https://1prime.ru/20250827/turtsiya-861355501.html
финансы, владимир путин, нато
Экономика, Финансы, Владимир Путин, НАТО
08:43 28.08.2025
 
Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина

Немецкий журнал Compact выпустил в продажу серебряную монету с портретом Путина

© РИА Новости . Сергей Бобылев
IV Евразийский экономический форум в Минске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин".
Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком.
"Он защищает суверенитет народов... Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", - написал журнал на своей официальной странице в соцсети X.
Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.
Экономика Финансы Владимир Путин НАТО
 
 
