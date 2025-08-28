https://1prime.ru/20250828/putin-861366234.html

Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина

Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина - 28.08.2025, ПРАЙМ

Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина

Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу... | 28.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-28T08:43+0300

2025-08-28T08:43+0300

2025-08-28T08:43+0300

экономика

финансы

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин". Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком. "Он защищает суверенитет народов... Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", - написал журнал на своей официальной странице в соцсети X. Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.

https://1prime.ru/20250827/turtsiya-861355501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, владимир путин, нато