Немецкий журнал выпустил серебряную монету с портретом Путина
2025-08-28T08:43+0300
экономика
финансы
владимир путин
нато
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин". Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком. "Он защищает суверенитет народов... Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", - написал журнал на своей официальной странице в соцсети X. Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.
