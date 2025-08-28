https://1prime.ru/20250828/putin-861379019.html

ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет, заявил Путин

ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет, заявил Путин - 28.08.2025

ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что за прошедшее десятилетие ВЭФ по праву заслужил | 28.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Восточного экономического форума отметил, что за прошедшее десятилетие ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет, он способствует расширению многоплановой международной кооперации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшее десятилетие ВЭФ, который традиционно проходит во Владивостоке, по праву заслужил высокий авторитет. Это представительное мероприятие помогает знакомить бизнес, в том числе зарубежный, с уникальным экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российских дальневосточных территорий, способствует расширению многоплановой международной кооперации. В этой связи весьма символичным является и девиз нынешнего форума: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания", - говорится в послании. Российский лидер выразил уверенность, что участники форума – представители ведомств и местных органов власти, предприниматели, эксперты и общественные деятели из десятков стран – смогут обстоятельно обсудить вопросы региональной и международной повестки, наметить новые формы и механизмы совместной работы. Он также пожелал участникам форума успехов и всего самого доброго.

владивосток

2025

